MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? 2026 PERTEM sonuç ekranı

2026 MSÜ tercih sonuçları için bekleyiş sürüyor. Milli Savunma Üniversitesi adayları, yerleştirme sonuçlarının yayımlanacağı tarihi ve sorgulama ekranını araştırıyor. Sonuçlar açıklandığında adaylar, işlemlerini PERTEM sistemi üzerinden gerçekleştirebilecek.

2026 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) tercih sonuçları henüz erişime açılmadı. Tercih sürecini tamamlayan binlerce aday, yerleştirme sonuçlarının açıklanacağı tarihe odaklandı. Geçmiş yıllardaki takvim dikkate alındığında sonuçların haziran ayının son haftasında ilan edilmesi bekleniyor. Adaylar sonuçlarını Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Sistemi (PERTEM) üzerinden görüntüleyebilecek.

Milli Savunma Üniversitesi adaylarının tercih değerlendirme süreci devam ederken sonuçlar için bekleyiş sürüyor. (Foto: A Haber)

MSÜ TERCİHLERİ NİSAN AYINDA TAMAMLANDI

Milli Savunma Üniversitesi askeri öğrenci adaylarının tercih işlemleri nisan ayında tamamlandı. Adaylar, sınav puanlarına göre okul ve bölüm tercihlerini sisteme girerken, yerleştirme aşamasına ilişkin değerlendirme süreci devam ediyor.

Milli Savunma Bakanlığı Personel Temin Dairesi Başkanlığı (PERTEM) tarafından sonuçların açıklanacağı tarihe ilişkin henüz resmi bir duyuru yayımlanmadı.

MSÜ tercih sonuçlarının haziran ayının son haftasında açıklanması bekleniyor. (Foto: A Haber)

SONUÇLAR İÇİN GÖZLER HAZİRAN AYININ SON HAFTASINDA

Geçtiğimiz yıl tercih işlemlerinin ardından yerleştirme sonuçları 24 Haziran'da duyurulmuştu. Bu nedenle 2026 MSÜ tercih sonuçlarının da haziran ayının son günlerinde erişime açılması bekleniyor. Ancak sonuçların açıklanacağı kesin tarih, Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılacak resmi duyuruyla netleşecek.

2026 MSÜ yerleştirme sonuçları, PERTEM sistemi üzerinden erişime açılarak adayların sorgulamasına sunulacak.2026 MSÜ yerleştirme sonuçları, PERTEM sistemi üzerinden erişime açılacak. (Foto: A Haber)

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NEREDEN AÇIKLANACAK?

MSÜ yerleştirme sonuçları, ÖSYM'nin sonuç sisteminden değil, Milli Savunma Bakanlığı'nın personel temin platformu üzerinden yayımlanacak.

Adaylar sonuçlarını personeltemin.msb.gov.tr adresindeki PERTEM sistemi aracılığıyla sorgulayabilecek. Sisteme giriş için T.C. kimlik numarası ve e-Devlet doğrulaması kullanılacak.