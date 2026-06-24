2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Adım adım AİS tercih yapma rehberi
ÖSYM, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih sürecini 24 Haziran’da başlattı. Adaylar işlemlerini AİS üzerinden T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle yapabilecek. Başvurular 29 Haziran 2026 saat 23.59’da sona erecek. Sürecin ayrıntıları ve takvimde öne çıkan noktalar merak konusu oldu.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2026 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (TUS) 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemlerinin başladığını duyurdu. Adaylar tercihlerini 24-29 Haziran tarihleri arasında elektronik ortamda yapabilecek.
ÖSYM'DEN 2026-TUS EK YERLEŞTİRME DUYURUSU
ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 24-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süreç boyunca adaylar tercihlerini elektronik ortamda bireysel olarak yapacak.
TERCİH EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?
Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Herhangi bir fiziksel başvuru ya da posta yoluyla işlem yapılmayacak.
Tercih için izlenecek adımlar şu şekilde:
- ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi'ne giriş yapılacak.
- T.C. kimlik numarası ve aday şifresi kullanılacak.
- Ek yerleştirme tercih ekranı açılacak.
- Tercihler onaylanarak işlem tamamlanacak.
SON BAŞVURU TARİHİ NE ZAMAN?
Ek yerleştirme tercih süreci 29 Haziran 2026 Pazartesi günü saat 23.59'da sona erecek. Bu tarihten sonra sistem kapanacağı için adayların işlemlerini son güne bırakmamaları öneriliyor.