2026 TUS ek yerleştirme tercihleri başladı: Adım adım AİS tercih yapma rehberi

ÖSYM tarafından yayımlanan duyuruya göre, 2026-TUS 1. Dönem ek yerleştirme tercih işlemleri 24-29 Haziran tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Süreç boyunca adaylar tercihlerini elektronik ortamda bireysel olarak yapacak.

TUS ek yerleştirme işlemleri, ÖSYM'nin Aday İşlemleri Sistemi üzerinden gerçekleştirilecek. (Fotoğraf: AA)

TERCİH EK YERLEŞTİRME TERCİHLERİ NASIL YAPILACAK?

Adaylar, T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle sisteme giriş yaparak tercih işlemlerini tamamlayabilecek. Herhangi bir fiziksel başvuru ya da posta yoluyla işlem yapılmayacak.

Tercih için izlenecek adımlar şu şekilde: