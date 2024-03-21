Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi açılıyor! Bir rekora daha imza atıldı
Türkiye'nin en büyük aşevi ağını kuran Müge Anlı ve dostları bu kez de lise çağındaki roman çocuklar için el ele verdi. Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi İstanbul Beyoğlu'nda restore edilen tarihi binada eğitim hayatına başlayacak. Heyecanlı olduğunu söyleyen Anlı, “Bu okul için milyonlarca kişi buluştu, okulun donanımı için gönüllerinden para harcadılar. Örnek bir proje oldu” dedi.
Müge Anlı'nın çocukları sanatla buluşturmayı hedeflediği Müge Anlı ve Dostları Güzel Sanatlar Lisesi projesi, Beyoğlu'nun tarihi mekanlarından Terra Santa'da hayata geçiliyor.
Anlı'nın okul projesi sayesinde özellikle müzik konusunda yetenekli olan Roman çocuklarımız başta olmak üzere tüm çocuklarımız eğitim alacak, yeteneklerini geliştirecek.
Anlı; Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Doç. Dr. Murat Mücahit Yentür, Beyoğlu İlçe Milli Eğitim Müdürü Hüseyin Bağcı ile birlikte, önceki gün Terra Santa'yı ziyaret etti.
Hem kendisinin hem de seyircilerinin çok heyecanlı olduğunu belirten Anlı, "Bu bir örnek proje olsun istedik. Ben hep şunu söylüyorum, yardımlar tabii ki bakanlığımıza da yapılıyor ama milyonlarca insanın bir araya gelerek, gönüllerinden büyük paralar harcayarak yardımcı olmaları benim için çok mutluluk verici. Bu durum aynı zamanda çok duygulandırıyor beni. Milyonlarca kişinin burada eli var, emeği var. O yüzden ben de buradan çok güzel çocuklarımızın yetişeceğine inanıyorum." dedi.
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