01 Mayıs 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?

MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.05.2023
ABONE OL
MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?

"MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi'nde eğitim almak isteyen vatandaşların katılım sağladığı MSÜ sınav sonuçları açıklandı. Adaylar şimdi de tercihlerin başlayacağı dönem için geri sayıma geçti. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?

"MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz yıl MSÜ sonuçları 14 Nisan'da açıklanmış, tercih işlemleri ise 18 Nisan'da başlamıştı. Peki, MSÜ tercihleri ne zaman yapılacak, tercih tarihleri belli mi? MSÜ tercih kılavuzu ve tarihleri açıklandı mı?

MSÜ SONUÇLARI AÇIKLANDI!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları 27 Nisan'da açıklandı. ÖSYM son dakika duyurusu ile bildirilen sonuçlar https://sonuc.osym.gov.tr/ adresi üzerinden öğrenildi.

MSÜ TERCİH TARİHLERİ 2023

MSÜ tercih kılavuzu henüz adaylar ile paylaşılmadı. Tercihlerin yapılacağı dönem henüz belli olmazken adaylar geçtiğimiz yılın tarihlerine odaklandı.

Geçen yıl sonuçlar 14 Nisan'da açıklanmış, tercihler ise 18 Nisan'da alınmaya başlamıştı. Bu noktada bu yıl işlemlerin Mayıs ayı başında yapılması bekleniyor.

Konuya dair resmi açıklama bekleniyor.

MSÜ'DE HANGİ BÖLÜMLER VAR?

Milli Savunma Üniversitesi'nde Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu, Hava Harp Okulu, Kara Astsubay Meslek Yüksekokulu, Deniz Astsubay Meslek Yüksekokulu, Hava Astsubay Meslek Yüksekokulu ve Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu bulunuyor. Her okulun kendi içerisinde bölümleri bulunmaktadır.

MSÜ TERCİH NASIL YAPILIR?

2023-MSÜ'ye katılan öğrenci adayları, Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapabilecek.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA