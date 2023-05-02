2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı? Yarın okul var mı, yok mu? Yaz tatili MEB açıklaması...
"Yarın okul var mı, yok mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü dolayısıyla okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Öğrenciler ve veliler yarın okulların olup olmadığını merak ediyor. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı? Yaz tatili MEB açıklaması...
"Yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz haftalarda yapılan ara tatil ve Ramazan Bayramı tatilinin ardından, 1 Mayıs İşçi Bayramı da resmi tatil nedeniyle okullarda eğitim ve öğretime 1 gün ara verildi. Peki, yarın okul var mı, yok mu? 2 Mayıs Salı günü okullar açılacak mı? Yaz tatili MEB açıklaması...
2 MAYIS SALI GÜNÜ OKULLAR AÇILACAK MI? YAZ TATİLİ MEB AÇIKLAMASI...
Okullarda eğitim ve öğretim 2 Mayıs Salı günü kaldığı yerden devam edecek.
2023 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, yaptığı açıklamada okulların kapanma tarihine ilişkin öğrenci, öğretmen ve velileri bilgilendirdi. 2022-2023 eğitim öğretim yılının 16 Haziran'da başlayacağını açıklayan Özer, herhangi bir uzatma yapmayacaklarını dile getirdi. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencileri için ikinci dönem 16 Haziran'da sona erecek ve yaz tatili başlayacak. Dönemin sona ermesiyle öğrenciler başarı notlarını ifade eden karne ve başarı belgelerini bu tarihte alacak.
YAZ TATİLİ 4 AY MI, KAÇ GÜN SÜRECEK?
Yaz tatilinin uzatılması veya kısa sürmesine ilişkin resmi bir açıklama bulunmuyor. Normal şartlarda 2022-2023 eğitim öğretim yılı yaz tatili 16 Haziran'da başlayacak ve bir sonraki dönemin açılışına kadar sürecek. Milli Eğitim Bakanlığı, 2023-24 eğitim öğretim yılı takvimini henüz açıklamadı. Genellikle yeni eğitim yılı Eylül ayının ikinci haftası başlıyor. Yaz tatili yaklaşık 3 ay sürecek.
YAZIN UYGULANACAK TELAFİ EĞİTİMİ PROGRAMI BELLİ OLDU
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası uygulanacak telafi eğitimi programını duyurdu. Depremden etkilenen 10 il (Kahramanmaraş, Gaziantep, Hatay, Kilis, Diyarbakır, Adana, Osmaniye, Şanlıurfa, Adıyaman, Malatya, Elazığ) için telafi programı uygulanacak. Telafi eğitimi zorunlu olmayacak. İsteyen ailelerin öğrencileri, telafi programlarına katılacak. Bakan Özer açıklamasında 2023-2024 eğitim öğretim yılı başladığı zaman, bir aylık sürede bu telafi programına devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.
YKS VE LGS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI
Özellikle milyonlarca öğrencinin katılımıyla gerçekleştirilen merkezi sınav tarihleri deprem sonrası merak ediliyordu. Sınavlarda herhangi bir erteleme olup olmayacağı sıkça tartışıldı. Milli Eğitim Bakanlığı üniversite sınavı ve liseye giriş sınavı tarihlerini duyurdu. LGS sınavlarında öğrenciler sadece 8. sınıfın 1. dönem konularından sorumlu tutulacak. Üniversite sınavı olarak da bilinen AYT- TYT ve YDT oturumlarında ise 12'nci sınıfın 2. döneminden soru gelemeyecek. İşte, sınav tarihleri;
Liselere Geçiş Sistemi (LGS) merkezi sınavı 4 Haziran 2023
YKS 1. Oturum Temel Yeterlilik Testi (TYT) 17 Haziran 2023
YKS 2. Oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT): 18 Haziran 2023
YKS 3. Oturum Yabancı Dil Testi (YDT) 18 Haziran 2023 (öğleden sonra)
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