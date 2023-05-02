02 Mayıs 2023, Salı
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri Devamsızlık affı MEB son dakika! 12.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğu kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

Devamsızlık affı MEB son dakika! 12.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğu kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 02.05.2023 Güncelleme Tarihi: 02.05.2023
ABONE OL
Devamsızlık affı MEB son dakika! 12.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğu kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

"Okullarda devamsızlık kalktı mı son dakika?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, konuya ilişkin son dakika açıklamasında bulundu. Peki, 12.sınıflara devamsızlık affı mı geldi? Devamsızlık affı nedir, hangi öğrenciler faydalanacak? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklaması!

"Öğrencilere devamsızlık affı geldi mi son dakika?" sorusu öğrenciler tarafından araştırılmaya başladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer binlerce öğrenciyi ilgilendiren haberi duyurdu. Peki, devamsızlık affı nedir? Öğrencilere devam zorunluluğu kalktı mı? İşte, MEB son dakika gelişmeleri...

12. SINIFTA DEVAMSIZLIKTAN KALMA VAR MI?

Bakan Özer'in açıklaması şu şekilde: "Bakanlık her yıl sınavdan sonra bu müjdeyi veriyordu. 10 ili etkilemedi, tüm illerimiz acı çekti. 12. sınıf öğrencilerimizi devamsızlıktan bırakmayacağız."

YAZIN 1 AYLIK TELAFİ EĞİTİMİ YAPILACAK

16 Haziran'da okulları kapattıktan sonra ilkokulu da kapsama alarak telafi eğitimi yapacağız. Eğitim dönemi başladığında da yine 1 aylık telafi eğitimi olacak. Öğrencilerimizin durumunu ölçmek için de sınav yapacağız.

Mesleki eğitimin bu hale düşmesinin failleri mesleki eğitimi güçlendirmek için söylemlerde bulunuyor. Amaçları yükseköğretime erişimi engellemekti. 12 yıl bu uygulandı. Tarumar oldu.

İş gücü piyasasına kulağına kapatırsanız onun istediği nitelikte öğrenci yetiştiremezsiniz. Bugün Demirören Meslek lisesi kuruldu. Meslek liseleri cazip hale geldi. Demirören Meslek Lisesi Yüzde 0.12'lik dilimle puan aldı. Fen liselerinin puanında bu puan.

10 İLİMİZİ 3 KATEGORİYE AYIRDIK

Milli Eğitim Bakanı ve AK Parti Ordu Milletvekili Adayı Mahmut Özer,gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bakan Özer'in konuşmasından satır başları şu şekilde:

'Türkiye'nin daha önce deneyimleyemediği bir depremdi. Eğitim ile ilgili süreçli tüm çalışanlarımızla birlikte yürütmek için gayret sarf ettik. Eğitimin normalleşmesi için büyük emek verdik. Eğitimi normalleştirmeden bölgeyi normalleştirmek mümkün değildi.

Başlangıç aşamasında çadırlarda konteynerlarda okullar kurduk. Çocuklarımızın travmayı atlatmak için tüm çabayı sarf ettik. 10 ilimizi 3 kategoriye ayırdık. Valilerimiz sahada.

60 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.

Öğretmenlerimiz yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.

NOTLARINA BAKMAKSIZIN ÜST SINIF

Başlangıçta devamsızlığı kaldırdık deprem bölgesinde. Beklediğimizin ötesinde travma yaşadılar. Derdimiz müfredatla ilgili değil. Bu travmayı atlatmalarını sağlamak. Not sistemlerini de değiştirdik. Sınava girmezse birinci dönem notu geçerli olacak. 2. dönem sınava girer yüksek olursa bu notu dikkate alacağız.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA