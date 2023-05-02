Devamsızlık affı MEB son dakika! 12.sınıf öğrencilerine devam zorunluluğu kalktı mı? Devamsızlıktan sınıfta kalma var mı, yok mu?

60 BİN ÖĞRENCİ GERİ DÖNDÜ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı tarafından sağlam raporu verilmeyen hiçbir yapıda eğitime başlamadık. İlk depremde 24 okulumuz yıkıldı. En güvenli yapıların okullar olduğu ortaya çıktı. Kurumlar hizmetini devam ettirmek için okullarımızı kullandı. Vatandaşlarımızı mağdur etmeden destek verirken okulları normalleştirmeyle ilgili süreci tamamladık. 465 bin vatandaş okullarımızda konakladı.

450 bin öğrenci nakillerini diğer illere aldırdı. 59 bin 922 öğrenci memleketlerine geri döndü. Dikkat çekici nokta en fazla dönüş K.Maraş'ta. Onu Hatay izliyor 10 bin öğrenci Hatay'a döndü.

Öğretmenlerimiz yemek pişirdi, ekmek üretti. Çadırların tüm organizasyonu öğretmenlerimizde.