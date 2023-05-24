"2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarından yapılacak olan KPSS lisans sınavı başvuruları devam ediyor. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin adresinden online olarak ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Peki, 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?