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2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 24.05.2023
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2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

"2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından her yıl düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı (KPSS) lisans başvuruları 16 Mayıs 2023'te başlamıştı. KPSS lisans sınavı Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarında gerçekleşecek. Peki, 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

"2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT alanlarından yapılacak olan KPSS lisans sınavı başvuruları devam ediyor. KPSS lisans başvuruları ÖSYM'nin adresinden online olarak ya da ÖSYM büroları aracılığı ile gerçekleştirilebilecek. Peki, 2023 KPSS lisans başvuru son gün ne zaman? KPSS ne zaman yapılacak, kaç gün kaldı?

2023 KPSS LİSANS BAŞVURU TARİHLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT: 16-29 Mayıs 2023 (Ücret ödeme için son gün, 30 Mayıs 2023). KPSS başvuruları ais.osym.gov.tr adresinden online olarak yapılabilecek.

KPSS LİSANS GEÇ BAŞVURU GÜNLERİ

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür, Eğitim Bilimleri, Alan Bilgisi, ÖABT : 6-7 Haziran 2023

(Geç Başvuru Günlerinde yapılan başvurularda sınav ücreti, %50 artırımlı olarak 6-7 Haziran 2023 tarihlerinde ödenir.)

KPSS LİSANS SINAVI 2023 NE ZAMAN?

Genel Yetenek-Genel Kültür: 23 Temmuz 2023, Saat: 10.15, 130 dakika

Eğitim Bilimleri: 23 Temmuz 2023, Saat: 14.45, 100 dakika

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 1. Oturum Cumartesi Sabah (Kamu Yönetimi, Uluslararası İlişkiler, Çalışma Ekonomisi ve Endüstri İlişkileri): 29 Temmuz 2023, Saat: 10.15

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 2. Oturum Cumartesi Öğleden Sonra (Hukuk, İktisat, Maliye): 29 Temmuz 2023, Saat: 14.45

KPSS Alan Bilgisi Sınavları 3. Oturum Pazar Sabah (İşletme, Muhasebe, İstatistik): 30 Temmuz 2023, Saat: 10.15

ÖABT TARİHİ, SINAV SAATİ : 6 Ağustos 2023, Saat: 10.15

ÖABT İmam-Hatip Lisesi Meslek Dersleri Alanı Sınav Saati : 14.45

KPSS SINAV ÜCRETLERİ 2023

KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu/Eğitim Bilimleri Oturumu (Her Bir Oturum İçin): 150,00 TL

KPSS Alan Bilgisi Sınavları (Her Bir Oturum İçin): 100,00 TL

ÖABT (Her Bir ÖABT Alanı İçin): 150,00 TL

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