MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. MSÜ sınav sonuçlarının da açıklanmasıyla gözler MSÜ tercih tarihine çevrildi. Sınav sonuçlarına göre yerleşecek olan adaylar MSÜ taban ve tavan puanlarını merak ediyorlar. İşte, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan Perşembe yani açıklandı. İşte, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI?
Bu yıla ilişkin MSÜ taban puanları henüz açıklanmadı. Geçtiğimiz yılların puanları ise şu şekildeydi...
2021 MSÜ ERKEK ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
Erkek adaylar için Milli Savunma Üniversitesi'nde kara, hava deniz harp okullarındaki puanlar şöyle:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 356,62842
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 310,41812
KARA Harp Okulu Taban Puan: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 309,17651
2021 MSÜ KADIN ADAYLAR İÇİN TABAN PUANLAR
Kadın adaylar için Milli Savunma Üniversitesi hava, kara ve deniz harp okullarındaki taban puanlar ise şu şekilde:
HAVA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 395,90354
KARA Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
DENİZ Harp Okulu Puan Türü: SAYISAL Taban Puan: 385,14761
KARA Harp Okulu Puan Türü: EŞİT AĞIRLIK Taban Puan: 374,07268
2022 MSÜ TABAN PUANLARI BELLİ OLDU MU?
ÖSYM 2022 MSÜ sınav sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden gerçekleştirecekler.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN YAPILACAK?
MSÜ tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb.gov.tr adresi üzerinden yayınlanacak. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Adayları belirtilen tarihler arasında tercihlerini gerçekleştirecekler. MSÜ başvuru sonuçlarının 17 Haziran tarihinde ilan edilmesi bekleniyor.
2022 yılı MSÜ sınavına katılım sağlayan adayların Astsubay Meslek Yüksekokulları ve Harp Okulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov.tr internet sitesi üzerinden gerçekleştirmeleri gerekmektedir. Belirtilen tarihler arasında internet üzerinden tercihini yapamayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
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- MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?
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