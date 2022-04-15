MSÜ TERCİH VE TABAN PUANLARI: MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?

MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleştirilmişti. ÖSYM sınav takvimine göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan Perşembe yani açıklandı. İşte, MSÜ tercihleri ne zaman başlıyor? 2022 MSÜ tercihleri başladı mı?