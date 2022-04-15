LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren açıklanacak Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.