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LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 15.04.2022
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LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?

LGS ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından gerçekleştirilen Liseye Geçiş Sınavı (LGS) başvuru ve uygulama kılavuzu yayımlandı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer konu ile ilgili açıklama yaptı. İşte, LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?

LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığı tarafından her yıl düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı ile ilgili açıklamalar öğrenciler tarafından merakla araştırılıyor. İşte, LGS ne zaman yapılacak? LGS 2022 sınav tarihi değişti mi, ileri mi alındı?

2022 LGS SINAVI TARİHİ NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavı 5 Haziran 2022 Pazar günü yurt genelinde düzenlenecek. Birinci oturum saat 09.30'da, ikinci oturum ise saat 11.30'da başlayacak.

İlk Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 09.30

İkinci Oturum: 5 Haziran 2022 Pazar - 11.30

LGS BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Bakan Özer başvuru tarihini "LGS kapsamında 5 Haziran 2022'de uygulanacak merkezi sınavın başvuruları, 4-14 Nisan 2022'de Bakanlık tarafından merkezi olarak gerçekleştirilecek." ifadeleri ile belirtti.

LGS SINAVINDA DEĞİŞİKLİK YOK

Bakan Özer, "LGS merkezî sınavında oturumlar, sınav süreleri, soru sayıları ve ders dağılımlarında herhangi bir değişiklik yapılmadı. Geçen yıl olduğu gibi 2022 yılında da sınav uygulaması iki oturum halinde gerçekleştirilecek. Öğrencilere hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorulacak." şeklinde ifadelerde bulundu.

LGS GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Eğitim Bakanlığı yaptığı açıklamaya göre, giriş belgeleri 27 Mayıs'tan itibaren açıklanacak Kılavuza göre fotoğraflı sınav giriş belgesi, 27 Mayıs'tan itibaren e-Okul Veli Bilgilendirme Sistemi üzerinden açıklanacak. Okul müdürlükleri bu tarihten itibaren öğrencilerinin sınav giriş belgelerini alacak ve mühürleyerek öğrencilere teslim edecek.

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