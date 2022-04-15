Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. AÖL kayıt yenileme işlemleri bu sene yüz yüze yapılacak. Açık Öğretim Lisesi 3.dönem AÖL kayıt yenileme tarihleri Milli Eğitim Bakanlığı başvuru kılavuzu ile netlik kazandı. İşte, Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayıt yenileme yapacak olan vatandaşlar AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?
AÖL 3.DÖNEM KAYIT YENİLEME MEB BAŞVURU KILAVUZU
MEB duyurdu! AÖL 3.dönem kayıt yenileme başvuru kılavuzu yayınlandı. 2021-2022 eğitim öğretim yılı 3.dönem kayıt yenileme işlemleri için tarih aralığı açıklandı. AÖL kayıt yenileme 29 Nisan 2022 tarihinde mesai bitimine kadar yapılacak.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
2021-2022 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME İŞLEMLERİ 11 NİSAN 2022 TARİHİNDEN 29 NİSAN 2022 TARİHİ MESAİ BİTİMİNE KADAR YAPILACAKTIR.
AÖL 3. DÖNEM KAYIT YENİLEME TARİHLERİ
Açık Öğretim Lisesi 2021 – 2022 Eğitim Öğretim Yılı III. Dönem Kayıt Yenileme Başvuru Tarihleri: 11 Nisan 2022 – 29 Nisan 2022 olarak açıklandı.
Başvurular, İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine yapılabiliyor.
Açık Öğretim Lisesine kayıt yenileme yaptıracak öğrenciler, her yıl belirlenen kayıt yenileme sınav ücretini ödemek zorundadır. 2022 yılında bir dönem için kayıt yenileme sınav ücret olarak 50 TL ve halk eğitim merkezi okul aile birliği hesabına; 5 TL olarak belirlenmiştir. 50 TL Açık Öğretim Lisesi Kayıt Yenileme Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak.
AÖL 3. DÖNEM SINAVLARI 2022 NE ZAMAN?
AÖL 3. dönem sınavları temmuz ayında e-Sınav olarak uygulanacaktır.
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