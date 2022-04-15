Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kayıt yenileme yapacak olan vatandaşlar AÖL kayıt yenileme ne zaman, nasıl ve nereden yapılır sorusuna yanıt arıyor. İşte, Açık öğretim Lisesi 3. dönem sınavları ne zaman yapılacak? AÖL 3. dönem sınav tarihleri açıklandı mı?