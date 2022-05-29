MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından gerçekleşen, 18 Nisan 13 Mayıs 2022 tarihinde de tercihleri alınan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ) yerleştirme sonuçları PERTEM ekranı aracılığıyla yayınlanacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemleri yapan adaylar, sonuç ekranına odaklandı. MSÜ tercih sonuçları, Milli Savunma Üniversitesi'nin yapacağı açıklamanın ardından https://personeltemin.msb.gov.tr/ adresinden ilan edilecek. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ tercih sonuçları sorgulama ekranı açıldı mı?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
2021 yılının bilgileri göz önüne alındığında 5 Haziran 2022 tarihinde açıklanması ön görülüyor. Konuyla ilgili resmi açıklama ilerleyen günlerde gelecek.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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