Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Üniversiteli olma hayali kuran yüz binlerce gencin yoğun şekilde hazırlandığı Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) için geri sayım başladı. Peki, Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 2022 YKS sınav giriş belgelerinin hangi tarihte açıklanacağını sorgulayan öğrenciler, okulların kapanmasına kısa bir süre kala internetten yaptıkları araştırmalara hız verdi. Peki, Üniversite sınav yerleri ne zaman açıklanacak? YKS sınav yerleri açıklandı mı, belli oldu mu 2022?
YKS SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
YKS sınav giriş belgesinin ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Ancak adaylar ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden sınav tarihinin yaklaşık 10 gün öncesinden başlamak üzere edinebilecekler.
Bu bilgiler kapsamında YKS sınav yerlerinin en geç 8 Haziran Çarşamba günü açıklanması ön görülüyor. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak.
SINAVA GİRERKEN BUNLARA DİKKAT
Adayın sınava gireceği binayı, adres bilgisini teyit etmek amacı ile önceden gidip görmesi sınav günü adaya kolaylık sağlayacaktır. Sınava Giriş Belgesi adayların adreslerine gönderilmeyecektir.
Adaylar, sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgelerinin renkli veya siyah beyaz çıktılarını sınavda yanlarında bulundurmak zorundadır. Sınavın ilgili oturumuna ait Sınava Giriş Belgesini yanlarında bulundurmayan adaylar, sınav binasına alınmayacaklardır.
Belge üzerinde adayın fotoğrafının bulunması zorunludur. Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraflarının görünür olmasına dikkat etmelidir. Belgenin ön yüzündeki ÖSYM tarafından belirlenmiş bilgiler hariç ön ve arka yüzünde herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunduğu takdirde adayın sınavı geçersiz sayılacaktır. Sınava Giriş Belgesini kaybeden adaylar, internetten yenisini edinebileceklerdir.
Başvuru bilgilerini sisteme kaydeden ancak süresi içinde sınav ücretini yatırmayan adaylar için Sınava Giriş Belgesi düzenlenmeyecektir.
2022 YKS TAKVİMİ
TYT, 18 Haziran 2022 Cumartesi günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 165 dakika sürecektir.
AYT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 10.15'te başlayacak ve 180 dakika sürecektir.
YDT, 19 Haziran 2022 Pazar günü yapılacaktır. Sınav, 15.45'te başlayacak ve 120 dakika sürecektir.
Sınava girecek adayın yüzü, kimlik tespitini sağlayacak biçimde açık olmalıdır. Kimlik ve güvenlik kontrolleri ile salona giriş işlemlerinin zamanında yapılabilmesi için adayların sınava girecekleri binanın kapısında sınav saatinden en az 1 saat önce hazır bulunmaları gerekmektedir.
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