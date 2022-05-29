Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Havaların ısınmasıyla birlikte, yaz tatili planları pek çok kişi için başladı. İkinci ara tatilin sonlanmasının ardından karne günü için geri sayım başladı. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK 2022?
İkinci dönem, 07 Şubat 2022 Pazartesi günü başladı ve 17 Haziran 2022 Cuma günü karneler alınacak. Öğrenciler bu tarihten itibaren yaz tatiline girecekler.
İkinci dönem ara tatili, 11 Nisan 2022 Pazartesi günü başladı ve 15 Nisan 2022 Cuma günü sona erdi.
2022- 2023 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI TAKVİMİ
2022-2023 Eğitim ve öğretim yılı, 12 Eylül 2022 Pazartesi günü başlayacak. Ancak eğitim öğretim yılı takvimi henüz açıklanmadı. 2022- 2023 Eğitim öğretim yılı takvimi MEB tarafından açıklandığında haberimizde yer alacak.
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- Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?
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