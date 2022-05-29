Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Yaz tatili planlarını şimdiden yapmak isteyen vatandaşlar şimdiden hazırlıklara başladı. Peki, Okullar ne zaman kapanıyor, kapanacak? 2022 Karneler ne zaman verilecek?