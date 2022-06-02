MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Heyecanla beklenen MSÜ tercih sonuçları için geri sayım sürüyor. Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacak. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YKS sınav yerleri sorgulama ekranı erişime açıldı. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 18-19 Haziran'da gerçekleştirilecek 2022-YKS sınava giriş belgelerini bugün yayınladı. Adaylar sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecek. Sınav öncesi YKS giriş belgelerinin çıktıları da AİS ekranından temin edilebilecek.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır
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- MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ 2022 tercih sonuçları belli oldu mu, açıklandı mı?
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