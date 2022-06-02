LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS bu hafta sonu 5 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav uygulaması iki oturum halinde ve hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorularak yapılacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?