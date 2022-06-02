LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Tüm 8'inci sınıf öğrencileri için gerçekleştirilecek olan Liselere Geçiş Sistemi (LGS) Milli Eğitim Bakanlığınca bu yıl 5 Haziran'da organize edilecek. İki oturum halinde yapılacak olan 2022 LGS sınavı sonrası, öğrenciler sınav puanlarını beklemeye başlayacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrencilerin heyecanla beklediği LGS bu hafta sonu 5 Haziran'da gerçekleşecek. Sınav uygulaması iki oturum halinde ve hepsi çoktan seçmeli toplam 90 soru sorularak yapılacak. Peki, LGS sınav giriş belgesi ne zaman yayımlanacak? LGS sınavı ne zaman, saat kaçta yapılacak?
LGS NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?
Merkezî Sınav, 05 Haziran 2022 Pazar günü yurt içi ve yurt dışı tüm sınav merkezlerinde Türkiye saati ile birinci oturum 09.30'da, ikinci oturum 11.30'da başlayacaktır.
LGS'DE KAÇ SORU VAR, SÜRE NE KADAR?
Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacaktır.
LGS SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL, NEREDEN ALINIR?
Öğrencinin sınav giriş yeri, salonu, sıra numarası, alacağı sınav tedbir hizmeti gibi bilgiler 27 Mayıs 2022 tarihinde e-Okul Veli Bilgilendirme Sisteminden ilan edildi.
LGS SONUÇLARI NE ZAMAN, NEREDEN AÇIKLANACAK?
Merkezî Sınav sonuçları 30 Haziran 2022 tarihinde https://www.meb.gov.tr internet adresinde ilan edilecektir. Öğrencilere sınav sonuç belgesi posta yoluyla gönderilmeyecektir.
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