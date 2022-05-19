MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 16 Mayıs'ta sona eren tercihlerin ardından adaylar adeta geri sayımda. Bu noktada ise ÖSYM'nin duyuruları yakından takip ediliyor ve "MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?" soruları yanıt aramaya başladı. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. ÖSYM, yayınladığı takvimle net bir sonuç tarihi vermezken öte yandan süreçleri göz önüne alındığında Haziran ayının ikinci haftasında açıklanması bekleniyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları ne zaman açıklanacak 2022? MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olur?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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