KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milyonlarca kişinin memur olma umuduyla katıldığı KPSS için başvuru tarihi bekleniyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu aynı gün başlayacak. KPSS başvurusu 24 Mayıs ile 6 Haziran tarihileri arasında yapılacak. Peki, KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimi ile "KPSS ne zaman" sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
KPSS SINAV BAŞVURUSU NE ZAMAN?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav başvurusu 24.05.2022 ile 06.06.2022 tarihileri arasında yapılacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim başvurusu 01.09.2022 ile 13.09.2022 tarihleri arasında yapılacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans başvurusu 03.08.2022 ile 15.08.2022 arasında yapılacak.
KPSS 2022 NE ZAMAN?
– KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak.
– KPSS Alan Bilgisi oturumu 6-7 Ağustos'ta yapılacak.
– KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi (ÖABT) 14 Ağustos'ta yapılacak.
– EKPSS 24 Nisan'da yapılacak.
– KPSS Önlisans 2 Ekim'de yapılacak.
– KPSS Ortaöğretim 6 Kasım'da yapılacak.
– KPSS DHBT 27 Kasım'da yapılacak.
KPSS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
KPSS LİSANS: KPSS Alan Bilgisi, KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri, KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi sınav sonuçları 2 Eylül'de açıklanacak.
KPSS ORTAÖĞRETİM: KPSS Ortaöğretim sınav sonuçları 1 Aralık'ta açıklanacak.
KPSS ÖNLİSANS: KPSS önlisans sonuçları 27 Ekim tarihinde açıklanacak.
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- KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?
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