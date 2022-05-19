KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 31 Temmuz'da yapılacak. ÖSYM'nin yayınladığı 2022 sınav takvimi ile "KPSS ne zaman" sorusu yanıt bulurken, başvuru ve sonuç tarihleri de belli oldu. Peki, KPSS başvurusu ne zaman? KPSS 2022 lisans, ön lisans, ortaöğretim başvuru tarihi açıklandı mı?