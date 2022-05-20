2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler?
2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Uzman Öğretmenlik ve Başöğretmenlik Eğitim Programı ile Öğretmenlik Kariyer Basamakları yazılı sınav duyurusu Milli Eğitim Bakanlığı internet sitesi üzerinden yayımlandı. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler?
2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MEB'ten yapılan açıklamada, uzman ve başöğretmenlik eğitim programlarına başvurular 1 haziran'da başlayacak. Peki, 2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler?
BAŞÖĞRETMEN VE UZMAN ÖĞRETMENLİK EĞİTİMİ TAKVİMİ PAYLAŞILDI!
MEB, Aday Öğretmenlik ve Öğretmenlik Kariyer Basamakları Yönetmeliği doğrultusunda hazırlanan Öğretmenlik Kariyer Basamakları Mesleki Gelişim Çalışmaları ve Eğitim Programına İlişkin Yönerge'yi yayımladı. Bakanlığın internet sitesinde yayımlandığı yönergeye göre Öğretmenlik Kariyer Basamakları Sınavı 81 ilde 19 Kasım 2022 tarihinde yapılacak. Sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Takvime göre eğitim programının başvuruları 01-10 Haziran 2022 tarihleri arasında alınacak olup uzman öğretmenlik eğitimleri 18 Temmuz-05 Eylül 2022, başöğretmenlik eğitimleri ise 18 Temmuz-19 Eylül 2022 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
19 Kasım 2022'de yapılacak yazılı sınav başvuruları 26 Eylül-03 Ekim 2022 tarihleri arasında alınacak ve sınav sonuçları 12 Aralık 2022 tarihinde duyurulacak.
Sertifika almaya hak kazanan öğretmenlerin sertifikaları, 4 Ocak 2023 tarihinde düzenlenecek ve uzman ya da başöğretmen unvanı alan öğretmenler, 15 Ocak 2023 tarihinde söz konusu unvanlar için öngörülen eğitim öğretim tazminatından yararlanabilecek.
BAŞVURU ŞARTLARI NE?
Millî Eğitim Bakanlığı Personeli Hizmet İçi Eğitim Yönetmeliği çerçevesinde oluşturulan eğitim kurulu kararıyla belirlenen Uzman Öğretmenlik Eğitim Programı'na yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla adaylık dâhil öğretmenlikte on yıl hizmeti bulunan öğretmenlerin, Başöğretmenlik Eğitim Programı'na ise yazılı sınava başvuru tarihinin son günü itibarıyla uzman öğretmenlikte en az on yıl hizmeti bulunan uzman öğretmenlerin başvuruda bulunabilecek.
Uzman ve başöğretmen unvanları için başvuruda bulunacak öğretmenlerde/uzman öğretmenlerde aranan şartlardan biri olan mesleki gelişim çalışmaları, Bakanlığa bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan tüm branş/alan öğretmenlerinin her bir alandaki görevlerden en az birini yapabilecekleri şekilde "Eğitim Öğretim ve Rehberlik Çalışmaları, Yönetime Katılım ve Araştırma ile Geliştirme Çalışmaları" olmak üzere üç çalışma alanı olarak belirlendi.
Millî Eğitim Bakanlığına bağlı resmî eğitim kurumları ve özel öğretim kurumlarında görev yapan öğretmen/uzman öğretmenlerden uzman öğretmen/başöğretmen unvanı için başvuruda bulunacakların üç çalışma alanı olarak belirlenen mesleki gelişim çalışmalarını tamamlayabilmeleri için çalışma alanlarının en az ikisinden birer çalışma yapmaları gerekiyor.
EĞİTİM PROGRAMI NE ZAMAN YAPILACAKTIR?
Uzman Öğretmenlik :18 Temmuz 2022-05 Eylül 2022
Başöğretmenlik: 18 Temmuz 2022-19 Eylül 2022
EĞİTİM PROGRAMI YÜZ YÜZE Mİ YAPILACAK?
Başvuru şartlarını taşıyanların çok olması ve sürenin kısıtlı olması nedeniyle zaman ve mekan sorunu yaşanacağından video eğitim şeklinde yapılması beklenmektedir.
EĞİTİM PROGRAMINI TAMAMLAYANLARA BELGE VERİLECEK Mİ?
Eğitim programını tamamlayan öğretmenlere sertifika verilecek.
BAŞ/UZMAN ÖĞRETMENLİK SINAVINA KİMLER BAŞVURABİLECEK?
Mevcut öğretmenlerin;
a) Uzman öğretmenlik için başvuracaklarda aranacak ilk şart 10 yıllık mesleki kıdeme sahip olmak.
b) Başöğretmenlik için ise 10 yıllık uzman öğretmenlik kıdemi şartı var. Yani başöğretmenlik için 2006 yılında uzman öğretmen olup uzman öğretmen olarak 10 yıl görev yapmış olanlar başvurabilecek.
(Bu noktada yönetmeliğin 14. maddesine bakılabilir)
Süre hesabı için özetle:
- Adaylık süresi,
- Asker öğretmenlik süresi (temel askerlik eğitiminde geçen süre hariç),
- Sözleşmeli öğretmenlik,
- Kanuni izin süreleri, (yıllık izin, yaz tatili, mazeret izinleri, hastalık ve refakat izinleri) (yani 657 sayılı yasaya göre alınan aylıksız izinler süreden sayılmıyor)
- Eğitim Kurumu Yöneticiliğinde geçen süreler,
- Özel okullar ile diğer özel öğretim kurumlarında öğretmen ve yönetici olarak geçen süreler
- 4688 sayılı yasa gereği aylıksız izne ayrılan sendika yöneticilerinin aylıksız izin süreleri,
- Vekalet ve geçici görev süreleri
Süre hesabında değerlendirilecektir.
c) Kademe İlerlemesinin durdurulması cezası bulunmamak. Kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alıp kanuni süre olan 10 yıl sonra dosyasından silinenler başvuruda bulunabilirler.
d) Uzman öğretmenlik için 180 saatlik, başöğretmenlik için ise 240 saatlik eğitimi tamamlamak.
e) Başöğretmenlik için Başöğretmenlik Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-3)tamamlamış olmak, uzman öğretmenlik için Uzman Öğretmenlik Mesleki Gelişim Çalışmalarını (yönerge Ek-2) tamamlamış olmak.
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- 2022 Uzman öğretmenlik yazılı sınavı ne zaman? MEB uzman başöğretmenlik şartları nedir, sınav konuları neler?
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