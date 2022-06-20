MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? MSB tarih verdi

MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? Milli Savunma Üniversitesi'nde öğrenim görmek üzere sınava katılan öğrenciler, sınavdan aldıkları puanlara göre tercih bildiriminde bulundular. Şimdi ise sıra sonuçlarda. Takvime göre 17 Haziran'da açıklanması beklenen tercih sonuçlarının açıklanma tarihinin ertelendiği duyurulmuştu. Peki, MSÜ tercih sonuçları bugün mü açıklanacak? 2022 MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı? İşte cevaplar...

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Daha önce 17 Haziran'da açıklanacağı duyurulan MSÜ tercih sonuçlarının 20 Haziran'da açıklanacağı bildirildi. MSB'den yapılan açıklamada, "Milli Savunma Üniversitesi Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları askeri öğrenci temin faaliyeti kapsamında 2'nci seçim aşamalarına çağrılacak adayların sonuç duyurusu 20 Haziran 2022 Pazartesi günü yapılacaktır." denildi.