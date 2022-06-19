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YKS maratonu sona erdi! 3. oturumda yabancı dil testi tamamlandı! YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 19.06.2022 Güncelleme Tarihi: 19.06.2022
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YKS maratonu sona erdi! 3. oturumda yabancı dil testi tamamlandı! YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) üçüncü ve son oturumu Yabancı Dil Testi (YDT) tamamlandı. YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı.

Üniversite adayları, YKS'nin ilk oturumu olan Temel Yeterlilik Testi'ni (TYT) dün, ikinci oturum Alan Yeterlilik Testleri (AYT) ile üçüncü ve son oturum Yabancı Dil Testi (YDT) sorularını bugün yanıtladı.

Son oturum olan ve saat 15.45'te başlayan YDT, 120 dakika sürdü.

Almanca, Arapça, Fransızca, İngilizce ve Rusça dillerinde yapılan sınavda toplam 80 soru yer aldı.

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ERİŞİME AÇILDI

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

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