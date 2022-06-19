YKS maratonu sona erdi! 3. oturumda yabancı dil testi tamamlandı! YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı

Nüfus cüzdanı olmayan veya nüfus cüzdanında vatandaşlık numarası, fotoğraf bulunmayan adaylar için il/ilçe nüfus müdürlükleri bugün de açık bulunduruldu.

ERİŞİME AÇILDI

YKS soruları ve cevap anahtarları erişime açıldı