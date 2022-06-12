MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu 2022?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi bünyesinde eğitim görmek isteyen adayların tercihleri, Mayıs ayında tamamlanmıştı. Geçtiğimiz sene adaylar tercihlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında yapmış sonuçlarına ise 11 Haziran 2021 tarihinde erişmişti. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu 2022?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı 2022 yılında 27 Mart tarihinde düzenlendi. Sınava giren adaylar heyecanla süreci takip ediyorlar. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu 2022?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erdi.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
Sonuçların önümüzdeki hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanır? MSÜ tercih sonuçları belli oldu mu 2022?
- Motorine ve benzine zam var mı, gelecek mi? 12 Haziran akaryakıt zam mı olacak mı? İstanbul, Ankara, İzmir akaryakıt fiyatları...
- İstanbul'da tehlikeli yolculuk! Kapısı arızalanan metro yolcuların canını hiçe saydı
- Atina'yı kimler sahaya sürüyor? 'Batı Ukrayna gibi Yunanistan'ı yem ediyor
- Afet var başkan yok! Ankara selle uğraşırken Mansur Yavaş Eskişehir'de toplantıda!
- Sağanak yağış Aydın'ı da vurdu! Hastaneler, evler ve iş yerleri göle döndü! CHP'li belediye yetersiz kaldı vatandaş çileden çıktı
- Meteoroloji'den Marmara'ya sağanak yağış uyarısı! Yağışlar ne zaman bitecek? 11-12 Haziran 2022 hava durumu
- GES sistemi nedir? GES getiri hesaplama nasıl yapılır? Gelire Endeksli Senet ne kadar kazandırır? Tüm detaylar
- Son dakika: Ankara'da sağanak yağış ve fırtına ne zaman bitecek? 11 Haziran Meteoroloji Ankara 5 günlük hava durumu
- MSÜ tercihleri ne zaman açıklanacak? ÖSYM 2022 MSÜ tercih sonuçları ne zaman belli olacak? Tarih belli oldu
- Galatasaray başkanlık seçimi canlı izle: 11 Haziran GS Olağanüstü Seçimli Genel Kurul Toplantısı hangi kanalda?
- TOKİ Ankara konut projesi hayata geçiyor! 89 bin 714 konut Ankaralılar ile buluşuyor! İlçeler ve tarihler belli oldu