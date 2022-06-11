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Son dakika: MEB, okullarda "kültür okuryazarlığı" eğitimi başlatıyor

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 11.06.2022
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Son dakika: MEB, okullarda kültür okuryazarlığı eğitimi başlatıyor

Son dakika haberi... Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, 2022-2023 eğitim öğretim yılından itibaren okullarda "kültür okuryazarlığı" eğitimi verileceğini açıkladı.

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