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LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2022
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LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...

LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Milli Eğitim Bakanlığınca, Liselere Geçiş Sistemi (LGS) 8'inci sınıfta eğitim gören 1 milyon 236 bin 313 öğrencinin katılımı ile 5 Haziran'da tamamlandı. Peki, LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...

LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Liselere giriş yapmak için binlerce öğrencinin katılımı ile gerçekleşen LGS geride kaldı. Sınav sonrası sınav puanı hesaplamaları hız kazanırken tüm dikkatler LGS sınav sonuçları için yapılacak açıklamaya yöneldi. Peki, LGS 2022 sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? LGS sonuç tarihi belli mi? Tarih duyuruldu...

LGS SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Sınav sonuçları, 30 Haziran 2022'de "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek. Öğrencilere sınav sonuç belgeleri posta yoluyla gönderilmeyecek.

Sözel ve sayısal bölümlere ait alanların her bir alt testi için doğru ve yanlış cevap sayıları belirlenecek. Her bir öğrencinin her bir alt testine ait ham puanı, ilgili teste ait doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının üçte biri çıkarılarak bulunacak.

LGS SORULARI VE CEVAP ANAHTARI ERİŞİME AÇILDI

LGS soruları ve cevapları 5 Haziran günü Milli Eğitim Bakanlığı tarafından erişime açıldı. İşte LGS Soru Kitapçıkları (Sayısal ve Sözel) ve cevap anahtarları

SINAVIN GEÇERSİZ SAYILACAĞI DURUMLAR

a. Başvuru şartlarını taşımadığı hâlde öğrencinin sınava girmesi,

b. Cevap kâğıdının, sınav evrakı dönüş zarfından çıkmaması, eksik çıkması veya zarar görmüş olması,

c. Öğrencinin herhangi bir öğrenciden ya da dokümandan kopya çektiğinin veya kopya verdiğinin sınav görevlilerince tespit edilmesi,

ç. Cevap kâğıdının okunmasını engelleyecek gereksiz karalamalardan dolayı optik okuyucu tarafından okunamaması,

d. Geçerli kimlik belgesinin ibraz edilmemesi,

e. Başka öğrencinin sınav evrakının kullanılması,

f. Öğrencinin yerine başkasının sınava girmesi,

g. Öğrenci tarafından sınav evrakına zarar verilmesi (soru kitapçığını ve/veya cevap kâğıdını yırtmak, teslim etmemek ve benzeri) durumlarında Millî Eğitim Bakanlığı Merkezî Sistem Sınav Yönergesi'nde belirtilen sınav kuralları ihlal edildiği için sınav görevlilerince hazırlanmış tutanaklar da dikkate alınarak öğrencinin sınavı geçersiz sayılacaktır.

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