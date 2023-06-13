"MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardında gözler bakanlıktan gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?