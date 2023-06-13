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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?

"MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Askeri öğrenci olabilmek için MSÜ sınavlarına giren ve aldıkları puanlara göre tercih işlemlerini gerçekleştiren öğrenciler, gözlerini Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) gelecek sonuç duyurusuna çevirdi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?

"MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. 29 Mayıs'ta sona eren MSÜ tercih işlemlerinin ardında gözler bakanlıktan gelecek olan sonuç açıklamasına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, ne zaman açıklanacak 2023? MSÜ tercih sonuçları Haziran ayında açıklanır mı?

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ tercihleri, geçtiğimiz yıl 18 Nisan-13 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Sonuçlar ise 20 Haziran'da erişime açılmıştı.

Buna göre; MSÜ tercih sonuçlarının geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yıl da haziran ayının üçüncü haftasında açıklanması bekleniyor.

MSÜ TERCİH SONUÇLARI NASIL SORGULANIR?

MSÜ tercih sonuçları https://personeltemin.msb.gov.tr/ internet adresinden ilan edilecek.

Tercih sonuçlarında; öğrenciler Aday Değerlendirme Puanına göre tercih öncelikleri dikkate alınarak yerleştirilecek.

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