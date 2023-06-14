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ALES/2 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav tarihleri

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.06.2023 Güncelleme Tarihi: 14.06.2023
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ALES/2 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav tarihleri

ALES başvuruları için araştırmalar başladı. 2023 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın gerçekleşmesinin ardından sınava giremeyen ya da istedikleri puanı alamayan adaylar sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM ALES 2. oturumu için tarihleri paylaştı. Peki ALES/2 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte?

ALES başvuruları için araştırmalar başladı. 2023 yılının ilk Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın gerçekleşmesinin ardından sınava giremeyen ya da istedikleri puanı alamayan adaylar sınav tarihlerini öğrenmeye çalışıyor. ÖSYM ALES 2. oturumu için tarihleri paylaştı. Peki ALES/2 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte?

ALES 2 NE ZAMAN?

Yılın ikinci ALES oturumu 20 Ağustos Pazar günü gerçekleştirilecek.

Sınav sonuçlarının ise 5 Eylül'de açıklanması bekleniyor.

ALES 2 BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ALES 2 başvuruları 4 Temmuz'da başlayacak ve 10 Temmuz'da sona erecek.

Geç başvurular ise 19 Temmuz'da alınacak.

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2 başvuru ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak ALES sınav kılavuzu ile başvuru ücreti belli olacak. Adaylar, ALES sınav ücretini belirtilen bankalara ya da ÖSYM internet sitesinden e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile gerçekleştirecek. Bankadan yapılacak ödemelerde adaylar görevliye T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını söylemesi gerekmektedir. Bankadan alınan dekontun üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgileri kontrol edilmeli ve saklanmalıdır. İstenirse ödemeler bankaların internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.

ALES SONUÇLARI KAÇ YIL GEÇERLİ?

Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı ALES sonuçlarının geçerlilik süresi 5 yıldır. ALES puanları sınav sonuçlarının açıklandığı tarihten 5 yıl sonrasına kadar kullanılabilmektedir. 2022 yılı ALES/2 sonuçları 2027 yılına kadar geçerli olacak.

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