ALES/2 2023 başvuruları başladı mı, ne zaman, hangi tarihte? ÖSYM ALES sınav tarihleri

ALES BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR?

ALES 2 başvuru ücreti hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. ÖSYM tarafından yayımlanacak ALES sınav kılavuzu ile başvuru ücreti belli olacak. Adaylar, ALES sınav ücretini belirtilen bankalara ya da ÖSYM internet sitesinden e-İŞLEMLER bölümündeki ÖDEMELER alanından kredi kartı/banka kartı ile gerçekleştirecek. Bankadan yapılacak ödemelerde adaylar görevliye T.C. kimlik numarasını ve sınav ücretini yatıracağını söylemesi gerekmektedir. Bankadan alınan dekontun üzerindeki T.C. Kimlik Numarası, adı, soyadı ve sınav adı bilgileri kontrol edilmeli ve saklanmalıdır. İstenirse ödemeler bankaların internet sitesi ya da mobil uygulaması üzerinden yapılabilir.