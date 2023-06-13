"DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS'ye girerek önlisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimini sorguluyor. Peki, DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?