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DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 13.06.2023
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DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?

"DGS geç başvuru ekranı açıldı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. İki yıllık üniversitesi lisans eğitimlerini, dört yıla tamamlamak isteyen adayların katılım sağlayacağı 2023 DGS sınavının geç başvuru tarihleri açıklandı. Peki, DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?

"DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS'ye girerek önlisans eğitimlerini lisans eğitimine yükseltmek isteyen adaylar, ÖSYM tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimini sorguluyor. Peki, DGS geç başvuru ekranı açıldı mı? DGS geç başvuruları başladı mı, ne zaman?

DGS GEÇ BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından 2023 DGS geç başvuru tarihleri açıklandı.

Buna göre; DGS geç başvuruları 16 Haziran'da sabah saatlerinde başlayıp, akşam saat 23.59'a kadar yapılabilecek.

DGS GEÇ BAŞVURULARI NASIL YAPILIR?

Dikey Geçiş Sınavı (DGS) geç başvuruları, ÖSYM'nin Aday İşletim Sistemleri (AİS) adresi üzerinden alınacak. Adaylar, https://ais.osym.gov.tr/ adresine girip, TC kimlik numaraları ve şifreleri ile sisteme girerek başvurularını yapabilecek.

2023 DGS NE ZAMAN?

İki yıllık üniversite eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyen öğrenciler Dikey Geçiş Sınavına katılıyor. Adaylar sınav sonuçlarından elde ettikleri puanlara göre ÖSYM tarafından açılan boş kontenjanlara başvuru yaparak geçiş yapabiliyor.

ÖSYM'nin yayımladığı 2023 sınav takvimine göre 2023 DGS sınavı tarihi belli oldu.

Buna göre; DGS sınavı bu yıl 16 Temmuz 2023'de yapılacak.

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