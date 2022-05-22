MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır 2022?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 13 Mayıs tarihinde ÖSYM AİS ekranı üzerinden sona eren tercihlerin ardından gözler tercih sonuçlarının açıklamasına çevrildi. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır 2022?
MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır 2022? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Geçtiğimiz sene 19 Mayıs'ta sona eren tercihlerin ardından 11 Haziran'da sonuçlar adayların erişimine açılmıştı. Bu yıl da yine kısa süre içerisinde sonuçların erişime açılması beklentiler arasında yer alıyor. Peki, MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır 2022?
MSÜ TERCİH SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
MSÜ tercih sonuçlarının ne zaman açıklanacağı henüz belli olmadı. Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Tercih İşlemleri (2022-MSÜ) 16 Mayıs 2022 saat 23.59'da sona erecek. Tercih İşlemleri https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinden yapılabiliyor.
Geçtiğimiz yıl Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) askeri öğrenci aday tercih işlemlerini 30 Nisan- 19 Mayıs tarihleri arasında alınmıştı. Tercih sonuçları ise 11 Haziran 2021 tarihinde açıklanmıştı.
YERLEŞTİRME NASIL YAPILACAK?
Yerleştirmede Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları kendi içinde ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Harp Okullarına yerleşmeye hak kazanıp intibak eğitimine katılıp ayrılan adayların Meslek Yüksek Okulları tercihleri dikkate alınmayacaktır.
Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.
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