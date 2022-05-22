MSÜ tercih sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? MSÜ sonuçları ne zaman açıklanır 2022?

Adaylar "Yerleştirme İşlemleri" süresince tercih öncelikleri ve Aday Değerlendirme Puan (ADP) sıraları dikkate alınarak yerleştirileceklerdir. "Ek Yerleştirme" sürecinde ise intibak eğitimlerinin belirlenen zamanda ve etkin olarak icrası ile Harp Okulları ve Asb.MYO'ların belirlenen zamanda eğitim ve öğretime başlayabilmesi maksadıyla okullardaki eksik kontenjanlarda tercih önceliğine bakılmaksızın tercihleri arasında bulunması halinde sırası gelen adaylar ilgili okullara yerleştirilecektir. Harp Okulları ve Asb.MYO tercihleri olan adaylardan Harp Okulları intibak eğitimine katılan hiçbir aday Asb.MYO tercihlerinde sıra gelse dahi geçiş yapamayacaktır.