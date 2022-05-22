DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. DGS, ÖSYM tarafından merkezi olarak düzenleniyor. Üniversitelerin iki yıllık bölümlerinden mezun olan ve eğitimlerini dört yıla tamamlamak isteyenler bu sınava giriyorlar. Peki, DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başladı. Yayımlanan kılavuza göre adaylar işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
DGS NE ZAMAN YAPILACAK?
DGS 2022 yılında 3 Temmuz tarihinde düzenlenecek. Sonuçlar 12 Ağustos tarihinde açıklanacak.
DGS'de her sene sayısal ve sözel bölümden oluşan bir yetenek testi uygulanıyor. Sınav, saat 10.15'te başlıyor ve cevaplama süresi 150 dakika oluyor. Sınavda uygulanacak test, çoktan seçmeli sorulardan oluşuyor.
BAŞVURULAR DEVAM EDİYOR
DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başladı ve 23 Mayıs'a kadar devam edecek. Geç başvurular 31 Mayıs tarihinde yapılacak.
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- DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?
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