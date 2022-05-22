DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek? sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. DGS başvuruları 13 Mayıs tarihinde başladı. Yayımlanan kılavuza göre adaylar işlemlerini gerçekleştiriyorlar. Peki, DGS başvuruları bitti mi, devam ediyor mu? DGS para yatırma işlemi ne zaman bitecek?