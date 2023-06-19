İOKBS bursluluk sınavı MEB son dakika! Bursluluk sınavı başvuru tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman 2023?
MEB son dakika... Bursluluk sınavı başvuru tarihleri uzatıldı. İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı (İOKBS) başvuruları için son başvuru tarihi, 16 Haziran 2023 olarak açıklanmıştı. Henüz başvuru yapmamış olan adaylara müjdeli haber geldi. Peki, İOKBS başvuruları ne zamana kadar uzatıldı? İşte, Milli Eğitim Bakanlığı son dakika açıklamaları...
MEB son dakika! İOKBS başvuru tarihleri uzatıldı! 5, 6, 7, 8, hazırlık sınıfı, 9, 10 ve 11'inci sınıflara yönelik düzenlenen İOKBS bursluluk sınavı başvuruları 16 Haziran'da sona erecekti. MEB son dakika açıklamasına göre tarih değişti. Peki, Bursluluk sınavı başvuruları son gün ne zaman? İşte, haberin ayrıntıları...
BURSLULUK SINAVI BAŞVURULARI UZATILDI MI?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı için daha önce yayımlanan Başvuru ve Uygulama Kılavuzu'nda son başvuru ve onay tarihi, 16 Haziran 2023 olarak belirtilmişti.
Sınav sürecine ilişkin yeni güncellemeye göre başvuru süresi 21 Haziran 2023, onay süresi ise 22 Haziran 2023 tarihi saat 17.00'ye kadar uzatıldı.
BAŞVURULAR NASIL YAPILACAK?
Sınava başvuru işlemlerini yurt içindeki öğrenciler e-okul.meb.gov.tr internet adresinden, yurt dışında e-Okul sistemine kayıtlı Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olan öğrenciler sistem üzerinden, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) vatandaşı olan öğrenciler ise KKTC kimlik numarası ile eğitim ataşeliği/müşavirliği üzerinden başvuru yapabilecekler.
KAÇ SORU OLACAK?
İlköğretim ve Ortaöğretim Kurumları Bursluluk Sınavı, 2022-2023 eğitim öğretim yılının birinci döneminde uygulanan öğretim programları esas alınarak düzenlenecek. Sınavda ders dağılımları ve soru sayılarında geçen yıla göre herhangi bir farklılık olmazken tüm sınıf seviyelerine 4'er seçenekli 100 soru sorulacak ve sınav süresi 120 dakika olacak.
2023 BURSLULUK SINAVI NE ZAMAN?
Sınav, 3 Eylül 2023 Pazar günü Türkiye saatiyle 10.00'da başlayacak.
Sınav sonuçları, 22 Eylül 2023 tarihinde "www.meb.gov.tr" internet adresinden ilan edilecek.
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- İOKBS bursluluk sınavı MEB son dakika! Bursluluk sınavı başvuru tarihi uzatıldı mı, son gün ne zaman 2023?
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