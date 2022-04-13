MSÜ TABAN PUANLARI: MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?

MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ 27 Mart tarihinde yapıldı, sonuçlar ise ÖSYM tarafından verilen takvime göre 14 Nisan'da açıklanacak. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini yapacak. İşte, MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?