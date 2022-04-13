MSÜ TABAN PUANLARI: MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?
MSÜ taban puanları düşecek mi? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. 27 Mart tarihinde yapılan MSÜ sınavı sonrası adaylar 2022 Milli Savunma Üniversitesi Aday Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı soruları ve cevapları açıklandı. İşte, MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?
MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ 27 Mart tarihinde yapıldı, sonuçlar ise ÖSYM tarafından verilen takvime göre 14 Nisan'da açıklanacak. MSÜ sonuçlarının açıklanmasının ardından adaylar tercihlerini yapacak. İşte, MSÜ taban puanları düşecek mi? MSÜ taban puanları ne zaman açıklanır?
MSÜ TABAN PUANLARI AÇIKLANDI MI, MSÜ TABAN PUANLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022-MSÜ sınav sonuçları açıklandıktan sonra adaylar öncelik sırasına göre okul tercihlerini https://personeltemin.msb.gov adresinden belirleyebileceklerdir.
2021 taban puanları aşağıdaki görselde yer alıyor, 2022 yılına ilişkin taban puanlar açıklanmadı.
MSÜ TERCİHLERİ NE ZAMAN?
Tercih tarihleri https://www.personeltemin.msb genel ağ adresinden duyurulacaktır. Duyurulan tarihler arasında tercihlerini yapmayan adaylar 2'nci seçim aşamalarına çağırılmayacaktır. Başvuruların değerlendirilmesi ve başvurusu kabul edilen adayların ilanı 17 Haziran tarihinde gerçekleştirilecek.
2022-MSÜ'ye katılan adayların Harp Okulları ve Astsubay Meslek Yüksekokulları tercihlerini Milli Savunma Bakanlığının belirleyeceği tarihler arasında https://personeltemin.msb.gov internet adresine girerek yapmaları gerekmektedir. Belirtilen süre içerisinde internet sitesi üzerinden tercihini yapmayan adaylar, 2'nci Seçim Aşamalarına çağrılmayacaktır.
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