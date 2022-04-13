MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. ÖSYM tarafından Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarına göre eleme mülakatlarına çağrılmak için en düşük kaç net ve puan almalar gerektiğini hesaplıyor. İşte, MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
MSÜ sınavı kaç puanla kazanılır? Bu seneki MSÜ 2021 eleme mülakatlarına çağrılmak için en düşük kaç net-puan almak gerekiyor? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. MSÜ Kara, Hava, Deniz Harp Okulu taban puanları baz alınarak tercih işlemlerini gerçekleştirecek olan adaylar 2021 MSÜ eleme mülakatlarına çağrılmak için en düşük kaç net-puan almak gerekiyor sorusuna yanıt ararken MSÜ sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürdüğü biliniyor. İşte, MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
MSÜ SINAVI KAÇ PUANLA KAZANILIR?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı sonuçları ÖSYM tarafından az önce açıklandı. ÖSYM tarafından erken açıklanan sonuçlarla birlikte MSÜ sınavının kaç puanla kazanıldığı merak edilmeye başlanırken detaylar şöyle;
MSÜ ELEME MÜLAKATLARINA ÇAĞRILMAK İÇİN EN DÜŞÜK KAÇ NET- PUAN ALMAK GEREKİYOR?
ÖSYM koordinasyonunda gerçekleştirilen Milli Savunma Üniversitesi sınavlarında adaylar, üniversiteyi kazanabilmek için ter döküyor. Bu noktada sınava girecek veya giren adayların merak ettiği hususlardan bir tanesi de 'MSÜ puan hesaplama nasıl yapılır?' sorusu oluyor.
Pek çok sınav çeşidinde olduğu gibi net hesaplama üzerinden giden MSÜ sınavında 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Alınan net sayısına göre adayların girdikleri testteki ham puanları belirleniyor.
MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
MSÜ puan hesaplama diğer sınavlarda olduğu gibi burada da net üzerinden yapılmaktadır. Puan hesaplama işlemi gerçekleştirilirken 4 yanlışın bir doğruyu götürdüğü unutulmamalıdır.
Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
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- MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?
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