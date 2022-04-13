MSÜ mülakatı için alınması gereken puan! MSÜ mülakatlarına katılmak için MSÜ sınavından kaç net almak gerekiyor?

Tüm adaylar girdikleri testten aldıkları nete göre ham puanlarını belirleniyor. Alınan ham puanlar doğrultusunda o testin ortalama ve standart sapması bulunur. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.