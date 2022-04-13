MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? ÖSYM duyurdu! 2022 MSÜ sınav sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? Ön lisans ve lisans düzeyinde MSÜ'de eğitim görmek isteyen öğrenciler, heyecan içinde sonuçları beklemeye başladı. ÖSYM tarafından yayımlanan sınav takvimi ile sonuçların hangi tarihte açıklanacağı belli oldu. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları nereden öğrenilecek? Taban puanlar açıklandı mı? İşte son gelişmeler...
MSÜ sonuçları sorgulama nasıl yapılır? 2022 MSÜ sınav sonuçları için heyecan dorukta. Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Astsubay Meslek Yüksekokulları'nda eğitim görmek isteyen öğrenciler 27 Mart'ta MSÜ sınavına katıldılar. Sınav soru ve cevaplarının erişime açılmasının ardından, işaretledikleri şıkların doğruluğunu teyit eden öğrenciler şimdi de sonuçları beklemeye başladı. Peki, MSÜ sonuçları ne zaman, saat kaçta açıklanacak? 2022 MSÜ sınav sonuçları sorgulama nasıl yapılır? Sınav sonuçları nereden öğrenilecek? İşte haberin detayları...
MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
2022 MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde açıklanacak. Adaylar sınav sonuçlarını, ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr internet adresi üzerinden öğrenebiliecek.
2022 MSÜ PUAN HESAPLAMA NASIL YAPILIR?
Adaylar, soruların cevaplarını optik okumaya elverişli cevap kâğıtlarına işaretleyecekler, cevap kâğıtları ÖSYM'de optik okuyucu ile okunacak ve bilgisayar ortamında değerlendirilecektir. Cevaplar, her alt test için ayrı ayrı değerlendirmeye alınacaktır. Adayların, alt testlerin her biri için birer standart puanı hesaplanacaktır. Standart puanların hesaplanmasında şu yol izlenecektir:
- Her adayın, testlere verdiği doğru ve yanlış cevapların sayısı belirlenecektir. Doğru cevap sayısından yanlış cevap sayısının dörtte biri çıkarılarak adayın ilgili alt testten almış olduğu ham puan bulunacaktır.
- Tüm adayların ilgili testten aldıkları ham puanlar kullanılarak o testin ortalama ve standart sapması bulunacaktır. Bu ortalama ve standart sapma kullanılarak tüm adaylar için ortalaması 50, standart sapması 10 olan standart puanlar hesaplanacaktır.
- Hesaplanan standart puanlar ve aşağıdaki Tablo'daki ağırlıklar kullanılarak adayların ağırlıklı puanları hesaplanacaktır. Ağırlıklı puanlarının hesaplanabilmesi için adayların Temel Matematik veya Türkçe testlerinin en az birinden 0,5 veya daha fazla ham puan almış olmaları gerekir. Yalnızca bu koşulları sağlayan adaylar için ağırlıklı puanlar hesaplanacaktır.
- Ağırlıklı puanlar kendi içinde en küçüğü 100, en büyüğü 500 olan puanlara dönüştürülerek adayların MSÜ-SAYISAL (SA), MSÜ-EŞİT AĞIRLIK (EA), MSÜ-SÖZEL (SÖ), MSÜ-GENEL (GN) puanları oluşturulacaktır.
Ortaöğretim kurumlarında, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersini almak zorunda olmayan veya farklı müfredat ile alan öğrenciler (İmam Hatip Okulları öğrencileri/mezunları hariç), Sosyal Bilimler alanında yer alan Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi sorularından muaf tutulacaktır. Bu öğrenciler, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi soruları yerine Felsefe alanındaki ilave 5 soruyu cevaplandıracaklardır. Bu doğrultuda; Sosyal Bilimler alanında toplam 25 soru bulunacaktır. Cevap kâğıdında bu test ile ilgili alanda 25 cevap alanı bulunacaktır. Tüm adaylar, ilk 15 sorunun tamamından sorumlu olacaklardır.
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