7 yıl sonra bir ilk gerçekleşiyor! Okullar, öğretmenler ve öğrenciler için yepyeni bir Milli Eğitim dönemi

Milli Eğitim Bakanlığı'nın 'en yüksek danışma kurulu' olarak nitelendirilen Milli Eğitim Şûrası 7 yıl aradan sonra ilk kez toplanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın himayesinde bugün başlayacak şûra 3 gün sürecek. Ana teması "Eğitimde fırsat eşitliği" olan şûranın gündemi "Temel eğitimde fırsat eşitliği", "Mesleki eğitimin geliştirilmesi" ve "Öğretmenlerin mesleki gelişimi" olarak belirlendi. Edinilen son dakika bilgisine göre Şûra için 32 bin 643 görüş geldi.

Milli eğitim şûraları, eğitim politikalarını belirleyen çok önemli toplantılar. Burada alınan kararlar bağlayıcı oluyor. Son şûra Aralık 2014'te yapılmıştı.