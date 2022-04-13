MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Lisans eğitimi için Milli Savunma Üniversitesinde öğrenci olmanın hayalini kuran öğrenciler 27 Mart 2022 tarihinde MSÜ aday belirleme sınavına katılmıştı. Sınav sonuçları için gelecek açıklamalar yakından takip ediliyor. İşte, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her senenin başında duyurulan ÖSYM sınav takvimi sene boyunca gerçekleşecek ÖSYM sınavlarının başvuru, sıunav ve sonuç açıklanma tarihlerini içeriyor. İşte, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
MSÜ SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı resmi internet sitesinde yer alan bilgiye göre MSÜ sınav sonuçları 14 Nisan 2022 tarihinde ÖSYM tarafından açıklanacak.
MSÜ SINAV SORULARI YAYINLANDI!
2022 MSÜ Sınavı Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı yayımlandı. Yapılan açıklamada, "27 Mart 2022 tarihinde uygulanan Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavının (2022-MSÜ) Temel Soru Kitapçığı ile Cevap Anahtarının %10'u aşağıdaki bağlantıda sunulmuştur."
"Sınava başvuran adaylar, Temel Soru Kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına 27 Mart 2022 tarihinde saat 14.15'ten itibaren ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile 10 gün süreyle erişebileceklerdir." şeklinde ifadeler yer verildi.
MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA BİTTİ?
Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2022-MSÜ), Sınav, 27 Mart 2022 Pazar günü tüm il merkezlerinde Sınav, saat 10.15'te başladı. 165 dakika süren sınav saat 13.10'da sona erdi.
2022 MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM tarafından bu yıl gerçekleşen MSÜ sınavına başvuru yapan ve sınava katılan aday sayısı hakkında açıklama yapılmadı.
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- MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?
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