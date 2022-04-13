MSÜ SINAV SONUÇLARI: MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?

MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı tarafından her senenin başında duyurulan ÖSYM sınav takvimi sene boyunca gerçekleşecek ÖSYM sınavlarının başvuru, sıunav ve sonuç açıklanma tarihlerini içeriyor. İşte, MSÜ sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MSÜ sınavı taban puanları açıklandı mı?