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KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ: KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

EĞİTİM
Giriş Tarihi: 30.03.2022
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KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ: KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? Sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KPSS 2022 başvuru ve sınav tarihi netlik kazandı. Yeni yıla kısa bir süre kalması ile birlikte Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığınca (ÖSYM) yapılan sınavların tarihleri de merak edilmeye başladı. İşte, KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı? Sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Memur olmak için KPSS'ye hazırlanan lisans, ön lisans ve ortaöğretim mezunu pek çok vatandaş, KPSS'nin 2022 yılında yapılacağı tarihler ve KPSS başvuru süreci hakkında bilgi almak istiyor. İşte, KPSS ortaöğretim, lisans, önlisans sınav başvuruları ne zaman? KPSS sınav tarihi açıklandı mı?

KPSS 2022 SINAV TARİHLERİ

EKPSS 24 Nisan, KPSS Lisans (GY,GK/EĞT.B) 31 Temmuz, KPSS Lisans (Alan Bilgisi) 6-7 Ağustos, KPSS ÖABT 14 Ağustos, KPSS Önlisans 2 Ekim, KPSS Ortaöğretim 6 Kasım, KPSS DHBT 27 Kasım tarihlerinde organize edilecek.

KPSS BAŞVURU TAKVİMİ

KPSS Lisans başvuruları 24 Mayıs tarihinde başlayacak ve 6 Haziran'a kadar devam edecek.

KPSS Ortaöğretim oturumu için başvurular 1-13 Eylül 2022 tarihleri arasında alınacak.

KPSS Önlisans başvurusu 3-15 Ağustos 2022 tarihleri arasında yapılacak.

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