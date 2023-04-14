"2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler takvime göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarına 8-9 Nisan'da katıldı. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?