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2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 14.04.2023
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2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?

"2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ön lisans ve lisans eğitimlerini açıktan devam ettiren öğrenciler AÖF ara sınavlarına 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde katılım sağlayacaklar. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?

"2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Öğrenciler takvime göre Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2022-2023 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarına 8-9 Nisan'da katıldı. Peki, 2023 AÖF sınav sonuçları açıklandı mı? AÖF bahar dönemi vize sınavları ne zaman açıklanacak?

AÖF SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖF takvimine göre, sınavlar 8-9 Nisan 2023 ve 15-16 Nisan 2023 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav sonuçları, sınav tarihinden itibaren yaklaşık 15 gün içinde Öğrenci Girişi sayfadan açıklanmaktadır. Sınav sonuçları, Anadolu Mobil ve aof.anadolu.edu.tr adresi Öğrenci Otomasyonundan öğrenilebilir.

Bu kapsamda AÖF vize sonuçlarının 30 Nisan'a kadar açıklanması bekleniyor.

AÖF SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Açıköğretim Fakültesi, bahar dönemi ara sınav sonuçları https://aosogrenci.anadolu.edu.tr/ internet bağlantısından ilan ediliyor. e-Devlet ya da Anadolu Üniversitesi hesabı ile giriş yaparak sınav sonuçlarını öğrenebilirsiniz.

AÖF SINAV DEĞERLENDİRMESİ NASIL YAPILIYOR?

Açıköğretim Fakültesi sınavları 100 puan üzerinden değerlendirilmektedir. Vize sınavları %30, final sınavları ise not ortalamasına %70 etki eder.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puan hesaplanır.

Sınavlarda 4 yanlış cevap 1 doğru yanıtı götürür. Yükseköğretim Kurulu (YÖK) tarafından alınan karara göre Açıköğretim'de ders geçme notu 35 olarak belirlenmiştir.

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