MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar, sınav öncesinde her türlü detayı kontrol etmek ve olası sorunları önlemek için titizlikle hareket ediyorlar. Bu süreçte, sıkça sorulan sorular arasında yer alan "sınavda oje yasak mı?" ve "sınavda su veriliyor mu?" gibi konular da önemli bir yer tutuyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...