03 Mart 2024, Pazar
Namaz Vakitleri şehir ara
Haberler Eğitim Haberleri MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?

MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024
ABONE OL
MSÜ sınavına girerken neler yasak? Sınava girerken telefon, oje, yüzük, bileklikle giriş serbest mi?

Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar, sınav öncesi detaylı bir şekilde hazırlıklarını tamamlamaya başladılar. ÖSYM tarafından belirlenen tarih olan 3 Mart, sınavın gerçekleştirileceği gün olarak gözüküyor. Bu önemli sınavda başarılı olabilmek için adaylar, son kontrollerini yapmakta ve eksikliklerini gidermek için çaba harcamaktadırlar. Peki sınava girerken neler yasak?

Millî Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavına katılacak olan adaylar, sınav öncesinde her türlü detayı kontrol etmek ve olası sorunları önlemek için titizlikle hareket ediyorlar. Bu süreçte, sıkça sorulan sorular arasında yer alan "sınavda oje yasak mı?" ve "sınavda su veriliyor mu?" gibi konular da önemli bir yer tutuyor. İşte konuya ilişkin merak edilen detaylar...

MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? MSÜ SAAT KAÇTA BAŞLAYIP, BİTECEK?

MSÜ'DE OJE YASAK MI?

Sınavın yapıldığı her bir salona en az bir adet duvar saati, adayların sınavda kullanacakları gereçler (kalem, silgi, kalemtıraş), şeker, peçete ÖSYM tarafından sağlanacaktır. Adaylar sınava şeffaf pet şişe içinde su getirebileceklerdir.

ÖSYM'nin sınava oje ile girmenin yasak olduğu konusunda ise herhangi bir açıklaması bulunmuyor.

SINAVA GİRİŞ BELGESİNDE YER ALAN TEMEL KURALLAR

Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile adayın fotoğrafı bulunacaktır. Belge üzerinde adayın fotoğrafı bulunması zorunludur.

Adaylar, bu belgelerinin yazıcıdan dökümünü edinirken belge üzerinde fotoğraf olmasına özen göstermelidirler. Adaylar internetten edinecekleri bu belgelerinin renkli ya da siyah-beyaz çıktılarını sınav günü yanlarında bulundurmak zorundadır.

Belgenin ön ve arka yüzünde ÖSYM'nin belirlediği bilgiler dışında herhangi bir yazı, resim, işaret vb. bulunmamalıdır. Adayların sınava girecekleri binayı sınav gününden önce görmeleri yararlarına olacaktır. Adaylara Sınava Giriş Belgesi gönderilmeyecektir.

Sınava Giriş Belgesi'ni (fotoğraf görünür bir şekilde) yanında bulundurmayan adaylar sınava alınmayacaktır.

Bina girişinde yoğunluğa yol açılmaması için adayların çanta ve benzeri eşyalarını sınava girecekleri binalara getirmemeleri, sınava metal aksesuar içermeyen sade birkıyafetle gelmeleri ve sınavdan en az 1 saat önce sınavın yapılacağı bina önünde hazır bulunmaları sınav salonlarına zamanında alınabilmeleri açısından son derece önemlidir.

Kurşun kalem, silgi, kalemtıraş, peçete, ÖSYM tarafından temin edileceğinden, şeffaf pet şişe içerisindeki su dışında hiçbir araç, gereç, içecek ve yiyeceği sınava gireceğiniz binaya getirmeyiniz. Sınava şeffaf pet şişe içerisinde su getirebilirsiniz.

Adayların sınava girebilmeleri için Sınava Giriş Belgesinden başka fotoğraflı ve onaylı özel kimlik belgelerini de yanlarında bulundurmaları zorunludur.

GÜNÜN MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
Daha Fazla Gör
ANA SAYFA