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MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Binaya giriş saati kaç? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 03.03.2024
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MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Binaya giriş saati kaç? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) heyecanı, sınavın başlama ve bitiş saatleri ile sınav süresiyle ilgili bilgilerin merak edilmesiyle daha da artıyor. 2024-MSÜ sınavına girecek olan subay adayları, bina ve salon atamalarının tamamlanmasıyla birlikte sınavın detaylarına odaklanmış durumdalar. Peki 2024-MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ sınavı için heyecan dorukta! Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, adaylar ve yakınları sınavın tarihini merakla beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihinin belirlenmesiyle birlikte, geri sayım resmen başladı. Ocak ayının sonunda sona eren başvuru süreci, adayların sınav heyecanını arttırdı. İşte MSÜ sınavına ilişkin merak edilen detaylar...

MSÜ SINAVI SAAT KAÇTA?

3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak olan 2024-MSÜ için adaylar, saat 10.00'dan sonra sınav binalarına alınmayacaktır.

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA?

Sınav süresi 165 dakika olacak. Sınavda adaylara, ortaöğretim düzeyinde, beş seçenekli çoktan seçmeli 120 sorudan oluşan bir test uygulanacak. Test; tek kitapçık halinde adaylara verilecek, adaylar cevaplarını cevap kâğıdına işaretleyecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ NASIL ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini, ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden 22 Şubat 2024 tarihinde saat 14.00'ten itibaren T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecekler.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİNİ ALMAK İÇİN TIKLAYIN!

ADAYIN SINAVA GİRERKEN YANINDA BULUNDURMASI GEREKEN BELGELER

1. 2024 MSÜ sınava giriş belgesi

2. Fotoğraflı nüfus cüzdanı veya fotoğraflı Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya geçerlilik süresi dolmamış fotoğraflı pasaportun aslı

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