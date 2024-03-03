MSÜ saat kaçta başlayıp, bitecek? Binaya giriş saati kaç? MSÜ sınavına girerken gerekli belgeler neler?

Milli Savunma Üniversitesi 2024 MSÜ sınavı için heyecan dorukta! Başvuru sürecinin tamamlanmasıyla birlikte, adaylar ve yakınları sınavın tarihini merakla beklemeye başladılar. ÖSYM tarafından yapılan duyuru ile sınav tarihinin belirlenmesiyle birlikte, geri sayım resmen başladı. Ocak ayının sonunda sona eren başvuru süreci, adayların sınav heyecanını arttırdı. İşte MSÜ sınavına ilişkin merak edilen detaylar...