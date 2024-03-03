MSÜ cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Sınava kaç kişi girdi? MSÜ-2024 sınav sonuç tarihi
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) 2024 sınavına girecek olan subay adayları, sınav sonuçlarının ne zaman açıklanacağı konusunda büyük bir merak içindeler. 3 Mart Pazar günü gerçekleştirilen sınavın ardından, adaylar sonuçların ne zaman ilan edileceğini araştırmaya başladılar. Peki MSÜ cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak?
Milli Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) sınav sonuçları, yarın gerçekleştirilecek olan sınav öncesinde subay adayları tarafından büyük bir merakla bekleniyor ve araştırılıyor. Sınav sonuçlarının ÖSYM'nin resmi sonuç sorgulama sayfası üzerinden açıklanacağı biliniyor. Adaylar, sınav öncesinde sonuçlarını öğrenerek, gerekli planlamaları yapmak ve sınav öncesindeki streslerini azaltmak istiyorlar. Bu nedenle, adaylar sonuçların açıklanacağı tarihi büyük bir heyecanla bekliyorlar.
MSÜ SINAV SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
ÖSYM tarafından ilan edilen takvime göre Milli Savunma Üniversitesi MSÜ 2024 sonuçları ÖSYM'nin sonuç sorgulama ekranı sonuc.osym.gov.tr üzerinden 28 Mart'ta açıklanacak.
MSÜ CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN YAYINLANACAK?
3 Mart'ta gerçekleşecek MSÜ 2024 sınavının tamamlanmasının ardından aynı gün MSÜ cevap anahtarı ve soru kitapçığının erişime açılması bekleniyor. MSÜ soru ve cevapları ÖSYM adresinden duyuruluyla PDF olarak görüntülenebilecek.
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ BAŞVURDU?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Ersoy, sınavla ilgili açıklamasında, 81 il, 108 sınav merkezinde düzenleyecekleri MSÜ'ye 736 bin 894 adayın başvurduğunu duyurdu.
MSÜ SINAVINA KAÇ KİŞİ GİRDİ?
ÖSYM Başkanı Ersoy, MSÜ sınavına katılacak adayların 383 bin 975'inin kadın, 352 bin 919'unun da erkek olduğunu belirtti. Başvuruda bulunan adayların kaçının sınava girdiği ise sınavın sona ermesinin ardından belli olacak. Konuya ilişkin resmi bir açıklama geldiği takdirde haberimize eklenecek.
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- MSÜ cevap anahtarı ne zaman yayımlanacak? Sınava kaç kişi girdi? MSÜ-2024 sınav sonuç tarihi
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