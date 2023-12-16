MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

"MSÜ ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2024?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 MSÜ sınavı hakkında detaylar...