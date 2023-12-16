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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.12.2023 Güncelleme Tarihi: 16.12.2023
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MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? MSÜ 2024 başvuruları ne zaman başlayacak, ücreti ne kadar?

"MSÜ ne zaman yapılacak 2024?" sorusu arama motorlarında hız kazandı. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 MSÜ sınavı sürecine dair detaylar...

"MSÜ ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2024?" sorusunun cevabı merak konusu oluyor. Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı için geri sayım başladı. Söz konusu sınava katılacak olan binlerce kişi 2024 yılına sayılı günler kala "MSÜ sınavı ne zaman yapılacak, başvuru ücreti ne kadar? sorularına yanıt arıyor. İşte 2024 MSÜ sınavı hakkında detaylar...

MSÜ SINAVI BAŞVURULARI NE ZAMAN?

ÖSYM tarafından yayınlanan sınav takvimine göre MSÜ 2024 sınavı başvuruları 3-30 Ocak'ta yapılacak. Geç başvurular ise 7 Şubat günü tamamlanacak.

MSÜ BAŞVURU ÜCRETİ NE KADAR, KAÇ TL?

MSÜ sınav başvuru ücreti ise ÖSYM tarafından yayınlanacak sınav başvuru kılavuzu ile netlik kazanacak.

ÖSYM 2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

ÖSYM 2024 sınav takvimi yayınlandı. MSÜ sınav ve başvuru tarihleri belli oldu. Buna göre önümüzdeki sene MSÜ sınavı 3 Mart 2024 tarihinde uygulanacak. Sınav sonuçları ise 28 Mart'ta açıklanacak.

MSÜ SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

MSÜ sonuçları 28 Mart 2024 tarihinde açıklanacak.

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