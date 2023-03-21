Her an açıklanabilir! MSÜ 2023 sınav giriş belgesi son dakika! Sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? Sorgulama ekranı...

MSÜ sınav yerlerini öğrenmeye çalışan adaylar konuya ilişkin son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyorlar. Heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, başarı elde ettikleri takdirde subay olmak için ilk adımı atmış olacaklar. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...