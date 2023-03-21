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Her an açıklanabilir! MSÜ 2023 sınav giriş belgesi son dakika! Sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? Sorgulama ekranı...

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Giriş Tarihi: 21.03.2023
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Her an açıklanabilir! MSÜ 2023 sınav giriş belgesi son dakika! Sınav yerleri açıklandı mı, ne zaman? Sorgulama ekranı...

MSÜ 2023 sınav giriş yerleri açıklandı mı sorusunun cevabı adaylar tarafından yakından takip ediliyor. Nisan'ın ilk günlerinde gereçekleşecek olan sınavın giriş belgelerinin her an açıklanması bekleniyor. Öğrenciler detayları araştırıyor. Peki MSÜ 2023 sınav giriş belegesi nereden alınır? MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün?

MSÜ sınav yerlerini öğrenmeye çalışan adaylar konuya ilişkin son dakika açıklamalarını da yakından takip ediyorlar. Heyecanla sınavı bekleyen öğrenciler, başarı elde ettikleri takdirde subay olmak için ilk adımı atmış olacaklar. Peki MSÜ sınav yerleri belli oldu mu? İşte sınav ne zaman, hangi gün? 2023 MSÜ sınav giriş belgesi sorgulama ekranı...

MSÜ SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan'da gerçekleşecek. Sınav giriş belgeleri genellikle sınavdan 10 gün önce yayımlanıyor. Bu nedenle gözler 24 Mart tarihine çevrilmiş durumda...

SINAV GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren Sınava Giriş Belgesini ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden T.C. Kimlik numaraları ve aday şifreleri ile edinebilecekler.

MSÜ 2023 SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ SINAVI ERTELENDİ Mİ?

MSÜ sınavı ertelendi. Ertelenen Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

Yapılan açıklamada; "6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen ve birçok ilimizi etkileyen depremler nedeniyle ÖSYM Yönetim Kurulu tarafından 2023 ÖSYM Sınav Takvimi'nde;19 Mart 2023 tarihinde yapılacağı duyurulan 2023 Millî Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı'nın (2023-MSÜ) 2 Nisan 2023 tarihinde yapılmasına karar verilmiştir." denildi.

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