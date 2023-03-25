MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!

"MSÜ sınavı ne zaman?" sorusu son zamanlarda merak konusu oluyor.ÖSYM beklenen haberi paylaştı.2023 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...