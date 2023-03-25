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MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 25.03.2023
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MSÜ sınavı ne zaman? Milli Savunma Üniversitesi sınav giriş belgesi sorgulama ekranı! ÖSYM MSÜ sınav tarihleri 2023!

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı hakkında detaylar araştırılmaya devam ediyor. MSÜ sınav giriş belgeleri ÖSYM tarafından erişime açıldı. Sınava katılım sağlayacak askeri öğrenci adayları sınav tarihlerini merak ediyor. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi ay? İşte, MSÜ sınav giril belgesi alma ekranı!

"MSÜ sınavı ne zaman?" sorusu son zamanlarda merak konusu oluyor.ÖSYM beklenen haberi paylaştı.2023 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sürmeye devam ederken, sınava kısa bir zaman kala giriş yerleri ÖSYM tarafından açıklandı. Peki, MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak? İşte, detaylar...

2023 MSÜ NE ZAMAN?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yayımlanan 2023 sınav takvimiyle birlikte, MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı belli oldu.

Buna göre; Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulanacak.

MSÜ SINAV YERLERİ AÇIKLANDI

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı bu yıl 2 Nisan'da gerçekleşecek. MSÜ sınav giriş belgeleri ise bugün erişime açıldı.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ ALMA EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ!

MSÜ SINAVA GİRİŞ BELGESİ NEREDEN ALINIR?

Adaylar, sınav giriş belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içerisinde T.C. kimlik numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin internet adresinden edinebileceklerdir. Belgenin üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacaktır.

Adaylar, sınav giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremez. Sınava giriş belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılmaktadır.

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