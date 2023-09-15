MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) düzenlenecek Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2024-MSÜ) için geri sayım başladı. İşte konu hakkında son gelişmeler...
"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. İşte konu hakkında detaylar...
2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?
2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.
2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.
2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.
Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.
Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.
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