"MSÜ sınavı ne zaman, hangi tarihte yapılacak 2023? MSÜ sınav takvimi açıklandı mı, belli oldu mu?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. TSK bünyesinde çalışma hayali kuran gençlerin katılım sağladığı MSÜ oturumu, 2024 yılında ÖSYM tarafından organize edilecek. İşte konu hakkında detaylar...