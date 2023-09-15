"KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce üniversiteli gencin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklandı. Çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandığı yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler ise bu noktada KYK yurt nakil işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...