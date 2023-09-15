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KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?

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Giriş Tarihi: 15.09.2023
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KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?

"KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kayıt oldukları üniversiteye uzak bir konumdaki yurda yerleşen öğrenciler, KYK yurt nakil işlemleri 2023 takvimini gündemine aldı. Günün en çok yanıt arayan soruları arasında ''KYK yurt değiştirilir mi?'' en önde geliyor. İşte konu hakkında son gelişmeler...

"KYK yedek yurt başvuruları başladı mı, ne zaman? KYK değiştirme işlem başvuruları nereden, nasıl yapılır?" sorularının cevapları sorgulanan konular arasında yer alıyor. Binlerce üniversiteli gencin büyük bir heyecanla beklediği KYK yurt sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklandı. Çeşitli nedenlerden dolayı kayıt hakkı kazandığı yurtları değiştirmek isteyen öğrenciler ise bu noktada KYK yurt nakil işlemleri ile ilgili detayları araştırmaya koyuldu. İşte konu hakkında son gelişmeler...

KYK YURT SONUÇLARI AÇIKLANDI!

2023 KYK yurt sonuçları 13 Eylül 2023 Çarşamba günü açıklandı.

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, geçtiğimiz günlerde GSB Yurtları yerleştirme sonuçlarına ilişkin basın açıklaması yaptı.

Bakan Aşkın Bak, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

''Sevgili Gençler; Yurt yerleştirme sonuçlarınız açıklandı! Bu yıl, tarihimizin en yüksek başvuru talebini almamıza rağmen; %87'lik ilk yerleştirme oranıyla yeni bir rekora imza attık! Ailemize, yuvanıza hoş geldiniz!''

Adaylar, hangi yurda yerleştiklerini e-Devlet https://www.turkiye.gov.tr/gsb-yurt-basvuru-sonucu-sorgulama ekranı üzerinden öğrenebilecek.

YEDEK YERLEŞTİRME SONUÇLARI HAFTADA İKİ GÜN AÇIKLANMAYA DEVAM EDECEK

Bakan Bak, pazartesi ve perşembe günleri olmak üzere, yurtlara yedek yerleştirme sonuçlarının da açıklanmaya devam edeceğini belirtti.

KYK YURT DEĞİŞİKLİĞİ YAPILIR MI?

Örneğin İstanbul Avrupa Yakası'nda bir okula giden öğrenci, Anadolu Yakası'nda çıkan yurdunu nasıl değiştireceğini öğrenmek istiyor. Konu ile ilgili izlenecek yolu Kredi ve Yurtlar Kurumu açıkladı.

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