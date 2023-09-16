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OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 16.09.2023 Güncelleme Tarihi: 16.09.2023
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OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...

"Ara tatil ne zaman 2023?" sorusunun cevabı binlerce öğrenci ve veli tarafından sorgulanmaya başladı. 1. dönem 11 Eylül Pazartesi günü başlamıştı. Ders başı yapan öğrenciler, Kasım ara tatil tarihini sorguluyor. İşte, 2023-2024 MEB takvimi ile ilk ara tatil tarihi...

Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül Pazartesi çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile tatil tarihleri...

ARA TATİL NE ZAMAN?

MEB tarafından yayımlanan takvime göre, ilk ara tatil 13-17 Kasım 2023 tarihleri arasında yapılacak. Bahar döneminde yapılacak ikinci ara tatilin tarihi ise 8 ile 12 Nisan arası olarak belirlendi.

SÖMESTR NE ZAMAN?

2023-2024 yarı yıl tatilinin 22 Ocak 2024 Pazartesi günü başlayacağını duyuran MEB, ikinci dönemin ise 2 Şubat 2024 Pazartesi günü başlayacağını açıkladı.

OKULLAR NE ZAMAN KAPANACAK?

MEB tarafından yayımlanan 2023-2024 takvimi sonrasında okulların kapanacağı tarih belli oldu. Buna göre; söz konusu eğitim yılı 14 Haziran 2024 Cuma günü sona erecek.

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