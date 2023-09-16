OKULLARIN ARA TATİL TARİHİ MEB 2024 | Kasım ara tatil ne zaman, kaç gün olacak? İlkokul, ortaokul, lise...

Yeni eğitim ve öğretim döneminin ilk zili 11 Eylül Pazartesi çaldı. Okulların açılmasıyla birlikte öğrenciler, öğretmenler ve veliler Kasım ara tatilinin ne zaman başlayacağını sorguluyor. İşte, Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) tarafından açıklanan 2023-2024 takvimi ile tatil tarihleri...