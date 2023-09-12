KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? Tip1, Tip2, Tip3...
"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt başvuru sonuçları asıl ve yedek kazanan şeklinde açıklanacak. GSB tarafından belirlenen takvimde kayıtlarını tamamlamayan adayların yerine yedek adaylar çağrılacak. Gençlik ve Spor Bakanlığı ile Kredi ve Yurtlar Kurumu işbirliğiyle öğrencilere sağlanacak yurt ve barınma desteği için başvuru işlemleri 2 Eylül’de sona erdi. İşte konu hakkında son açıklamalar...
"KYK yurt başvuru sonuçları ne zaman açıklanacak 2023? KYK yurt sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. KYK yurt sonuçlarına göre üniversite öğrencilerinin devlet yurtlarında kalıp kalamayacağı belli olacak. Başvuru işlemlerinin sona ermesinin üzerinden 8 gün geçerken adaylar resmi açıklamaları takip ediyor. KYK yurt yerleştirme işlemleri iki farklı şekilde yapılıyor. İşte konu hakkında son açıklamalar...
KYK YURT BAŞVURU SONUÇLARI 2023-2024 AÇIKLANDI MI?
Kredi ve Yurtlar Kurumu ile Gençlik ve Spor Bakanlığı ortaklığıyla alınan KYK yurt başvuru sonuçları henüz erişime açılmadı.
2023-2024 KYK yurt başvurularını değerlendirme işlemleri devam ediyor. Burs başvuruları 2 Eylül'de tamamlanırken değerlendirme işlemlerinde 8. güne girildi.
KYK yurt yerleştirme sonuçlarının 13 Eylül Çarşamba gününe kadar açıklanması bekleniyor. Henüz konuyla ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.
E-DEVLET KYK YURT SONUCU NASIL SORGULANIR?
Gençlik ve Spor Bakanlığından "KYK yurt başvuru sonuçları açıklandı" duyurusu geldikten sonra adaylar telefon, tablet ve bilgisayarlarla sorgulama işlemi yapabilecekler. Dileyen adaylar hızlı sorgulama işlemleri için telefonlarının mobil marketleri üzerinden e-Devlet kapısı uygulamasını telefonlarına indirerek işlem yapabilir.
KYK yurt sonucu gsb.gov.tr veya kygm.gov.tr adresi üzerinden açıklanmayacak. Adaylar sonuçları sadece e-Devlet üzerinden sorgulayabilecek. T.C. kimlik numarası ve şifresiyle sisteme giriş yapan adaylar yukarıda sol üstte bulunan arama çubuğuna Gençlik ve Spor Bakanlığı veya "Yurt Başvuru Sonucu Sorgulama" yazarak direkt olarak sorgulama ekranına ekrana gidebilir.
YEDEK KYK YURDU KAZANAN ADAYLAR DİKKAT!
Kredi ve Yurtlar Kurumu yurt yerleştirme sonuçları açıklandıktan sonra üç farklı alternatif sonuç bulunabiliyor. İlki adaylara hiç yurt hakkı tanımazken ikincisinde ise adaylar KYK yurtlarına yerleştirilebiliyor. Yedek yurt kazanan adayların ise sırasıyla yerleştirme işlemleri yapılıyor.
Sonuçlar açıklandıktan sonra öğrencilere kayıt işlemleri için süre verilecek. Belirlenen süre içerisinde kayıt belgelerini teslim etmeyen veya kayıt yaptırmayı tercih etmeyen adayların yerine yedek adaylar yerleştirilecek.
KYK İLK KAYIT ÜCRETİ NEDİR?
Yurda ilk defa yerleştirilen öğrencilerin ödemesi gereken ücrete ilk kayıt ücreti denir. Bu ücretin içerisinde gün bazında yatak ücreti ve güvence bedeli ücreti bulunmaktadır. Bu ücret öğrencinin yerleştirildiği yurda ve yerleştirme tarihine göre farklılık gösterir. İlgili banka ATM'lerinde veya GSB Yurt ve Kredi Ödemeleri ekranında yer alan tutar otomatik olarak görülmektedir.
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