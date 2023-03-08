Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
"Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden ilgilenen illerde okullara ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konu ile ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
"Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından, depremden etkilenen 10 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Bugün Mahmut Özer'in konu ile ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
GAZİANTEP OKULLAR AÇILACAK MI?
Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğrenime ara verilmesi hakkında konuştu. Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim başlıyor. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara ise 27 Mart'a kadar uzatıldı." dedi.
Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.
İL İL GEÇİŞ TAKVİMİ
Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitimin daha önceden de belirtildiği gibi 1 Mart'ta başlayacağını açıklayan Bakan, şöyle devam etti: "Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk.
Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz.
İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye var. Bu illerde verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.
Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.
- Son dakika video izle
- Son dakika haberleri
- A Haber analiz
- Gündem haberleri
- Ekonomi haberleri
- Otomobil haberleri
- Namaz vakitleri
- Hava durumu
- İstanbul Yol durumu
- Atv canlı yayın izle
- Spor haberleri
- Foto galeri
- Son dakika emekli haberleri
- Teknoloji haberleri
- A Haber programlar
- Sabah – Takvim yazarları oku
- Kuruluş Osman izle
- Gazete manşetleri
- Instagram dondurma
- Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?
- EYT emeklilik başvurusu ne zaman sonuçlanır? EYT emeklilik başvuru sonuçları açıklandı mı, belli oldu mu? e-Devlet sayfası...
- TOKİ İZMİR NİHAİ İSİM LİSTESİ | 08 Mart TOKİ İzmir Merkez, Menemen, Gülbahçe kura çekimi CANLI İZLE!
- İzmir depremi ne zaman oldu? İzmir depremi hangi tarihte yaşandı? Ege Denizi o tarihte sarsıldı!
- Kıvanç Tatlıtuğ ve Serenay Sarıkaya hangi burç? Aile dizisi başrol oyuncularının burcu ne? Dolunay'dan etkilenen burçlar
- İŞKUR 9.500 TL maaşla 94.028 işçi alacak! KPSS şartı aranmıyor! 19-55 yaş arası için başvurular var! Güvenlik, temizlik personeli, aşçı, bekçi...
- KADINLAR GÜNÜ RESİMLİ MESAJLAR 2023 | 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için en anlamlı, duygusal sözler! Sevgiliye, anneye, arkadaşa...
- 2023 Mart ayı FED faiz kararı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak? FED başkanı açıklaması!
- 16.500 TL hesaplara yatacak! SGK'ya yazıyı getirenin cebi dolacak! Başvuru için son tarihi es geçmeyin!
- Sivas'ta okullar tatil mi edildi, edilecek mi? 8 Mart Sivas'ta yarın okullar var mı? 8 Mart okul tatili olan iller!
- 2023 SEÇİM TARİHİ | Seçim takvimi belli oldu mu? Cumhurbaşkanlığı ve Milletvekili seçimleri ne zaman, hangi tarihte yapılacak?
- Sivas deprem son dakika! Sivas'ta deprem mi oldu, kaç şiddetinde? AFAD SON DEPREMLER