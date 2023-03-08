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Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 08.03.2023
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Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?

"Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023?" sorusunun yanıtı sorgulanan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş merkezli depremin ardından depremden ilgilenen illerde okullara ara verildi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer ise konu ile ilişkin açıklamalarda bulunmuştu. Peki, Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?

"Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?" sorularının cevapları araştırılan konular arasında yer alıyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen büyük depremin ardından, depremden etkilenen 10 ilde eğitim ve öğretime ara verilmişti. Bugün Mahmut Özer'in konu ile ilişkin açıklamalar yakından takip ediliyor. Peki, Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?

GAZİANTEP OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğrenime ara verilmesi hakkında konuştu. Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim başlıyor. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara ise 27 Mart'a kadar uzatıldı." dedi.

Özer, "10 ilimizde eğitim öğretime geçişi il bazlı değil ilçe ve okul bazlı sürdüreceğiz. 3 ayrı kategoride yer alan illerimizde okullarımızın sağlamlık raporlarına göre farklı zamanlarda eğitim öğretime başlayacağız." dedi.

İL İL GEÇİŞ TAKVİMİ

Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da eğitimin daha önceden de belirtildiği gibi 1 Mart'ta başlayacağını açıklayan Bakan, şöyle devam etti: "Eğitim yolu ile 10 ilimizi normalleştirmek için MEB olarak vatandaşımıza sağlamaya devam edeceğiz. 10 ilimizi valilerimiz, il milli eğitim müdürlerimiz, bakanlarımızla kapsamlı değerlendirmeye tabii tuttuk.

Birinci kategoride Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa yer alıyor. Bu illerimizde 1 mart itibarıyla eğitime başlıyoruz.

İkinci kategoride Gaziantep ve Osmaniye var. Bu illerde verilen arayı 13 Mart'a kadar uzatıyoruz.

Üçüncü kategoride ise; Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay yer alıyor. Bu illerimizde de 1 Mart tarihine kadar vermiş olduğumuz ertelemeyi 27 Mart tarihine kadar uzatıyoruz.

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