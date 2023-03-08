Gaziantep okullar ne zaman açılacak 2023? Gaziantep okullar Mart ayında açılacak mı?

GAZİANTEP OKULLAR AÇILACAK MI?

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, deprem sonrası 10 ilde 1 Mart'a kadar eğitim öğrenime ara verilmesi hakkında konuştu. Özer, "Adana, Kilis, Diyarbakır ve Şanlıurfa'da 1 Mart itibarıyla eğitim başlıyor. Gaziantep ve Osmaniye'de eğitim öğretime verilen arayı 13 Mart'a kadar uzattık. Adıyaman, Malatya, Kahramanmaraş ve Hatay'da eğitim öğretime verilen ara ise 27 Mart'a kadar uzatıldı." dedi.