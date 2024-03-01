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MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) heyecanı, sınav tarihine yaklaştıkça artmaktadır. 3 Mart 2024 tarihinde gerçekleştirilecek olan sınavın giriş belgeleri, adayların Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranı üzerinden erişilebilir olacaktır. Bu belgelerde adayların sınav merkezi, bina, salon bilgileri ve fotoğrafları yer alacaktır. Peki MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek?

Mart ayında gerçekleştirilecek olan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için heyecan dorukta. Başvuruların 30 Ocak'ta sona ermesinin ardından, sınav giriş belgesi alma ekranı, adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2024-MSÜ sınavına katılacak olan adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını sık sık kontrol ediyorlar. Peki MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?

2024 MSÜ SINAVI NE ZAMAN?

Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı kılavuzu geçtiğimiz günlerde paylaşılmıştıç. Kılavuza göre, Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ), 3 Mart 2024 Pazar günü 10:15'te başlayacak.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ GÖRÜNTÜLEME EKRANI

Adaylar, Sınava Giriş Belgelerini, sınavın yapılacağı hafta içinde T.C. Kimlik Numaraları ve şifreleri ile ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden edinebilecek.

MSÜ sınav giriş belgesi üzerinde adayın sınava gireceği merkez, bina, salon bilgileri ile fotoğrafı yer alacak. Hiçbir aday Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giremeyecek. Sınava Giriş Belgesinde yazılı olan salondan başka bir yerde sınava giren adayın sınavı geçersiz sayılır.

MSÜ SINAV GİRİŞ BELGESİ İÇİN TIKLAYIN!

MSÜ SINAVI KAÇ DAKİKA, KAÇ SORU?

Sınava katılacak adaylara Türkçe testinden 40, temel matematik testinden 40, sosyal bilimler testinden 20 ve fen bilimleri testinden 20 olmak üzere toplam 120 soru yönetilecek.

Sınavda 165 dakika cevaplama süresi verilecek.

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