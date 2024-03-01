Mart ayında gerçekleştirilecek olan Millî Savunma Üniversitesi Askerî Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (MSÜ) için heyecan dorukta. Başvuruların 30 Ocak'ta sona ermesinin ardından, sınav giriş belgesi alma ekranı, adaylar tarafından yoğun ilgi görüyor. 2024-MSÜ sınavına katılacak olan adaylar, sınav yerlerini ve salon bilgilerini öğrenmek için ÖSYM Aday İşlemleri Sistemi (AİS) ekranını sık sık kontrol ediyorlar. Peki MSÜ sınavı ne zaman, hangi gün gerçekleşecek? MSÜ 2024 sınav giriş belgesi nasıl alınır?