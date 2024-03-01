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AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 01.03.2024
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AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencileri için heyecanlı bir dönem başlıyor. 2023-2024 eğitim yılı bahar dönemi ara sınavlarına sayılı günler kala, öğrenciler sınav takvimini ve hazırlıklarını tamamlamak için harekete geçiyor. Açıköğretim Fakültesi öğrencileri, her dönem olduğu gibi bahar döneminde de ara sınavlarla karşı karşıya kalacaklar. Bu kritik sınavlar, öğrencilerin öğrendikleri konuları pekiştirmelerine ve akademik performanslarını değerlendirmelerine olanak tanıyacak.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için merakla beklenen bahar dönemi vize sınavları, 2023-2024 akademik takvimine göre mart ayında gerçekleşecek. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav yerlerini gösteren ve sınav giriş belgesi niteliği taşıyan belgeleri beklemeye başladılar. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?

AÖF VİZE SINAVI NE ZAMAN?

Anadolu Üniversitesi AÖF bahar dönemi vize sınavları 23-24 Mart tarihlerinde yüz yüze uygulanacak.

AÖF SINAV YERLERİ NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2023-2024 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Ara Sınavı giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF SINAV YERLERİ SORGULAMA EKRANI İÇİN TIKLAYIN!

AÖF BAHAR DÖNEMİ ARA SINAVI GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF vize sınavlarına dair giriş belgeleri henüz yayımlanmadı. Sınavdan yaklaşık 10 gün önce erişime sunulması bekleniyor. Sınav yerleri http://aosogrenci.anadolu.edu.tr adresinden erişime açılacak.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Vize sınavı: 23-24 Mart
Final sınavı: 25-26 Mayıs
Yaz okulu sınavı: 17 Ağustos
Yaz okulu 01 Temmuz 2024 - 17 Ağustos 2024

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