AÖF sınav takvimi 2024 | Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) öğrencileri için merakla beklenen bahar dönemi vize sınavları, 2023-2024 akademik takvimine göre mart ayında gerçekleşecek. Sınavın yaklaşmasıyla birlikte öğrenciler, sınav yerlerini gösteren ve sınav giriş belgesi niteliği taşıyan belgeleri beklemeye başladılar. Peki Anadolu Üniversitesi AÖF vize sınavları ne zaman? Sınav giriş belgeleri açıldı mı?