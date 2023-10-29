MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM sınav takvimi...

2024 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci alımı için yapılan MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM MSÜ sınavına dair merak edilenler...