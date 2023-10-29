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MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM sınav takvimi...

EĞİTİM ahaber.com.tr
Giriş Tarihi: 29.10.2023
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MSÜ sınavı ne zaman 2024? MSÜ Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları başladı mı? ÖSYM sınav takvimi...

"MSÜ sınavı ne zaman?" sorusunun cevabı arama motolarında hız kazandı. Binlerce aday, Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) sınavının ne zaman yapılacağına dair tarih araştırmalar yapıyor. Peki, MSÜ başvuruları başladı mı, ne zaman başlayacak? İşte, detaylar...

2024 MSÜ sınavı için tarih araştırmaları sorgulanmaya devam ediyor. Her yıl askeri öğrenci alımı için yapılan MSÜ sınavının ne zaman yapılacağı şimdiden merak konusu oldu. Peki, 2024 MSÜ sınavı ne zaman yapılacak? İşte, ÖSYM MSÜ sınavına dair merak edilenler...

2024 MSÜ BAŞVURUSU NE ZAMAN?

2024 MSÜ başvuru ve sınav tarihleri henüz açıklanmadı.

2023 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı başvuruları 13 Ocak-7 Şubat 2023 tarihleri arasında alınmıştı.

2023-MSÜ oturumu ise 2 Nisan'da organize edildi.

Gelecek yılın başvuru ve sınav tarihlerinin de benzer dönemlerde olacağı tahmin ediliyor.

Bu kapsamda bilgiler geldikçe haberimizde yer vereceğiz.

Milli Savunma Üniversitesi Askeri Öğrenci Aday Belirleme Sınavı (2023-MSÜ), 2 Nisan 2023 tarihinde uygulandı.

2024 MSÜ sınav tarihi ise henüz açıklanmadı. ÖSYM tarafından yayınlanacak takvimde belli olacak.

ÖSYM 2024 SINAV TAKVİMİ AÇIKLANDI MI?

ÖSYM tarafından yayınlanması beklenen 2024 sınav takvimi henüz yayınlanmadı. Takvimin, yılın sonlarına doğru, kasım ya da aralık ayında yayınlanacağı düşünülüyor.

Takvimin yayınlanmasıyla beraber YKS, KPSS, ALES, MSÜ, YDS, DGS sınavlarının yapılacağı ve başvurulacağı tarihler netlik kazanacak.

MSÜ BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Sınava katılmak isteyen adaylar, başvurularını elektronik ortamda ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla veya bireysel olarak internet aracılığıyla (ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr internet adresinden) veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması aracılığıyla yapacaklar.

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